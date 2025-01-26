Від них можна померти: найнебезпечніші рослини для людини, які краще не чіпати (фото)

Хоча багато рослин є нешкідливими і не небезпечними для людей, є представники флори, які краще обходити десятою дорогою.

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Флора на нашій планеті дивовижна й різноманітна. Хоча багато рослин не становлять небезпеки для здоров'я і життя людей, є й ті, які дуже отруйні. Деякі рослини настільки токсичні, що краще їх не те що не їсти, їх навіть чіпати не варто, пише IFLScience.

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Белладонна

Мабуть, найвідомішою отруйною рослиною на Землі є беладона. Наукова назва цієї рослини Atropa belladonna, де останнє слово в перекладі з італійської означає "вродлива" жінка, але ефекти цієї рослини далекі від вродливих.

Мабуть, найвідомішою отруйною рослиною на Землі є беладона Фото: Wikipedia

Беладона є рослиною, яку можна зустріти по всій Європі, зокрема і в Україні. Усі частини цієї рослини, включно з оманливо смачними на вигляд ягодами, є отруйними, якщо їх з'їсти. Водночас токсичний вплив беладони може початися вже в той момент, коли ви до неї доторкнетеся.

Беладона містить токсини, зокрема гіосцин і атропін, які можуть не тільки викликати сильний дерматит, наприклад, набряк шкіри, свербіж і пухирі, але вони також можуть вбиратися через шкіру.

Якщо токсини потрапляють в організм людини, то це призводить до різкого погіршення зору, сильних головних болів, і навіть можуть виникнути галюцинації та судоми. Навіть у невеликих кількостях токсини беладони можуть бути смертельними для людини.

Дерево, що жалить

Щоб не відчувати сильного болю протягом кількох місяців поспіль, у жодному разі не варто чіпати жалюче дерево або або гімпі-гімпі. Хоча ця рослина і називається деревом, вона є чагарником і має наукову назву Dendrocnide moroides.

Листя жалкого дерева краще не чіпати Фото: IFLS

Ця отруйна рослина, родом з Австралії, має доволі невинний вигляд, адже насправді її легко сплутати зі звичайною кропивою.

Але є причина, з якої деякі вчені називають її рослиною, яка завдає найбільшого болю людині. Вона вкрита крихітними волосками, які можуть проколювати шкіру, і вони також містять нейротоксин, який не руйнується з часом, або від холоду чи спеки. У результаті сильний біль, який спричиняє токсин, може тривати місяцями. Нейротоксин також може викликати важку алергічну реакцію, відому як анафілактичний шок.

Віх

Ще одна отруйна рослина, що мешкає в Північній Америці та Євразії, називається вех (Cicuta). Існує чотири види цієї рослини, які містять небезпечні для людини нейротоксини. Наприклад, вид Cicuta maculata або віх плямистий вчені часто називають найсмертельнішою рослиною в Північній Америці.

Ще одна отруйна рослина, що мешкає в Північній Америці та Євразії, називається вех (Cicuta) Фото: IFLS

Як і в беладони, всі частини цих рослин є дуже отруйними, адже містять кілька токсинів, включно з цикутоксином. Цей нейротоксин може швидко всмоктуватися через шкіру, а також через кишківник і далі впливати на рецептори в мозку, що спричиняє блювоту, судоми та напади. Якщо не лікувати отруєння цією рослиною, то людина може дуже швидко померти.

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