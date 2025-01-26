Чому кажани висять униз головою, коли сплять: відповідь учених може здивувати

Кажани є єдиними у світі літаючими ссавцями і часто сплять, коли висять вниз головою. Причина цього сягає корінням у дуже далеке минуле.

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Коли кажани не літають, вони часто звисають донизу головою, перебуваючи, наприклад, на стелях печер. Але чому кажани сплять униз головою? Про це пише Live Science.

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Біологиня Тара Хохофф вважає, що причина того, що кажани сплять донизу головою, імовірно, є результатом того, як ці єдині у світі літаючі ссавці еволюціонували, щоб літати. Коли кажани почали перетворення з наземних ссавців до літаючих, то спочатку вони планували в повітрі, як білки-летяги.

За словами біолога Александра Льюїса, предки сучасних кажанів, можливо, підіймалися на високі дерева і планували між стовбурами, що призвело до розвитку сильних кінцівок. Сильні верхні кінцівки кажанів, які планували в повітрі, з часом перетворилися на крила.

За словами Хохофф, оскільки у кажанів немає порожнистих кісток, як у птахів, у них немає такої великої підйомної сили під час польоту. Таким чином, кажани все ще часто висять догори дриґом, щоб стрибнути і полетіти.

Більшості людей було б складно висіти вниз головою, як кажанам. Але цим тваринам набагато легше це робити, ніж людям, через те, як еволюціонували м'язи, сухожилля і кігті кажанів.

Учені кажуть, що коли кажан знаходить місце для ночівлі, він скорочує м'язи, прикріплені до його кігтів, що розкриває їх. Коли кігті торкаються поверхні для ночівлі, кажан розслабляє своє тіло і дозволяє вазі його тіла натягувати сухожилля, з'єднані з кігтями.

У результаті кігті чіпляються за поверхню для ночівлі і вага тіла кажана утримує кігті закритими. Іншими словами, кажани витрачають мінімум енергії, щоб висіти догори дригом, адже їхні тіла розслаблені, і гравітація робить всю роботу за них.

На відміну від людей, кажани можуть висіти донизу головою протягом тривалого часу. Тоді як така поза призводить до застою крові в голові людини, що з часом призводить до проблем зі здоров'ям, компактний розмір кажана дає змогу його серцю легко перекачувати кров по всьому тілу.

За словами Хохоффа, коли кажани звикли висіти донизу головою під час сну, цей новий спосіб життя призвів до появи кількох інших рис цих ссавців. Наприклад, скелети кажанів еволюціонували, щоб бути легкими, що сприяє польоту.

Коли кажани висять догори дриґом у важкодоступних місцях, то це також захищає їх від хижаків, наприклад, від сов, яструбів і змій.

За словами вчених, коли кажани перебувають на землі, то вони все ще можуть злітати з положення стоячи, але це складніше, ніж починати політ з висячого положення.

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