В океанах Землі живе рідкісний 10-метровий гігант, у якого з рота випливають дитинчата (фото)

Вчені вперше виявили цих величезних істот 1899 року і відтоді їх бачили всього приблизно 120 разів.

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В океанах Землі мешкає багато незвичайних істот, яких люди можуть побачити дуже рідко. Серед них виділяються величезні медузи виду Stygiomedusa gigantea. У цих невловимих глибоководних медуз є купол завширшки 1 метр і чотири щупальця, які можуть виростати до 10 метрів. Таким чином ці істоти, що мешкають у всіх океанах Землі, крім Північного льодовитого океану, є одними з найбільших морських безхребетних хижаків у світі, пише Live Science.

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Перший зразок медузи виду Stygiomedusa gigantea вчені виявили 1899 року, а вперше описали цю істоту тільки 1910 року. Відтоді величезні медузи в океанах Землі бачили всього приблизно 120 разів. Річ у тім, що ці безхребетні хижаки зазвичай мешкають на глибині до 6700 метрів.

Особливості тіл цих медуз, які можуть стискатися, дають їм змогу вижити за неймовірно високого тиску на дуже великій глибині.

Три роки тому вчені вперше спостерігали медуз виду Stygiomedusa gigantea під час експедицій в Антарктиду. Вчені виявили, що ці медузи плавають на глибині від 80 до 280 метрів. Біологи припустили, що в цих широтах медузи можуть мешкати набагато ближче до поверхні океану, тому що сезонні зміни рівня сонячного світла можуть сприяти переміщенню здобичі медуз ближче до поверхні океану.

Особливості тіл цих медуз, які можуть стискатися, дають їм змогу вижити за неймовірно високого тиску на дуже великій глибині Фото: Live Science

На відміну від інших медуз, у Stygiomedusa gigantea немає щупалець, що жалять, щоб ловити здобич. Замість цього вони обхоплюють щупальцями свою їжу, зазвичай це планктон або дрібна риба, і затягують її в рот. Ці величезні медузи також відрізняються від інших медуз тим, що є живородними, тобто народжують живих дитинчат. Вони розвиваються всередині матері, перш ніж випливають у неї з рота.

Величезні медузи випускають слабке оранжево-червоне світло за допомогою біолюмінесценції, тобто вони створюють світло за допомогою природних хімічних реакцій. Науковці достеменно не знають чому медузи Stygiomedusa gigantea світяться, але припускають, що це може бути пов'язано з їхнім спілкуванням між собою, а також є способом відлякування хижаків і приваблення здобичі або потенційних партнерів.

Оскільки ці медузи живуть дуже глибоко, куди майже не проникає сонячне світло, їхнє світіння дуже слабке, а тому вони залишаються невловимими.

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