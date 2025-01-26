В океанах Земли живет редкий 10-метровый гигант, у которого изо рта выплывают детеныши (фото)

Ученые впервые обнаружили этих огромных существ в 1899 году и с тех пор их видели всего примерно 120 раз.

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В океанах Земли обитает много необычных существ, которых люди могут увидеть очень редко. Среди них выделяются огромные медузы вида Stygiomedusa gigantea. У этих неуловимых глубоководных медуз есть купол шириной 1 метр и четыре щупальца, которые могут вырастать до 10 метров. Таким образом эти существа, обитающие во всех океанах Земли, кроме Северного ледовитого океана, являются одними из самых больших морских беспозвоночных хищников в мире, пишет Live Science.

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Первый образец медузы вида Stygiomedusa gigantea ученые обнаружили в 1899 году, а впервые описали это существо только в 1910 году. С тех пор огромные медузы в океанах Земли видели всего примерно 120 раз. Дело в том, что эти беспозвоночные хищники обычно обитают на глубине до 6700 метров.

Особенности тел данных медуз, которое могут сжиматься, позволяют им выжить при невероятно высоком давлении на очень большой глубине.

Три года назад ученые впервые наблюдали медуз вида Stygiomedusa gigantea во время экспедиций в Антарктиду. Ученые обнаружили, что эти медузы плавают на глубине от 80 до 280 метров. Биологи предположили, что в этих широтах медузы могут обитать намного ближе к поверхности океана, потому что сезонные изменения уровня солнечного света могут способствовать перемещению добычи медуз ближе к поверхности океана.

Особенности тел данных медуз, которое могут сжиматься, позволяют им выжить при невероятно высоком давлении на очень большой глубине Фото: Live Science

В отличие от других медуз, у Stygiomedusa gigantea нет жалящих щупалец, чтобы ловить добычу. Вместо этого они обхватывают щупальцами свою пищу, обычно это планктон или мелкая рыба, и затягивают ее в рот. Эти огромные медузы также отличаются от других медуз тем, что являются живородящими, то есть рождают живых детенышей. Они развиваются внутри матери, прежде чем выплывает у нее изо рта.

Огромные медузы выпускают слабый оранжево-красный свет с помощью биолюминесценции, то есть они создают свет с помощью естественных химических реакций. Ученые точно не знают почему медузы Stygiomedusa gigantea светятся, но предполагается, то может быть связано с их общением между собой, а также является способом отпугивания хищников и привлечения добычи или потенциальных партнеров.

Поскольку эти медузы живут очень глубоко, куда почти не проникает солнечный свет, их свечение очень слабое, а потому они остаются неуловимыми.

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