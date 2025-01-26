Почему летучие мыши висят вниз головой, когда спят: ответ ученых может удивить

Летучие мыши являются единственными в мире летающими млекопитающими и часто спят, когда висят вниз головой. Причина этого уходит корнями в очень далекое прошлое.

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Когда летучие мыши не летают, они часто свисают вниз головой, находясь, например, на потолках пещер. Но почему летучие мыши спят вниз головой? Об этом пишет Live Science.

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Биолог Тара Хохофф считает, что причина того, что летучие мыши спят вниз головой, вероятно является результатом того, как эти единственные в мире летающие млекопитающие эволюционировали, чтобы летать. Когда летучие мыши начали превращение из наземных млекопитающих к летающим, то сначала они планировали в воздухе, как белки-летяги.

По словам биолога Александра Льюиса, предки современных летучих мышей, возможно, взбирались на высокие деревья и планировали между стволами, что привело к развитию сильных конечностей. Сильные верхние конечности планирующих в воздухе летучих мышей со временем превратились в крылья.

По словам Хохофф, поскольку у летучих мышей нет полых костей, как у птиц, у них нет такой большой подъемной силы во время полета. Таким образом, летучие мыши все еще часто висят вниз головой, чтобы прыгнуть и полететь.

Большинству людей было бы сложно висеть вниз головой, как летучим мышам. Но этим животным гораздо легче это делать, чем людям, из-за того, как эволюционировали мышцы, сухожилия и когти летучих мышей.

Ученые говорят, что когда летучая мышь находит место для ночлега, она сокращает мышцы, прикрепленные к ее когтям, что раскрывает их. Когда когти касаются поверхности для ночлега, летучая мышь расслабляет свое тело и позволяет весу ее тела натягивать сухожилия, соединенные с когтями.

В результате когти цепляются за поверхность для ночлега и вес тела летучей мыши удерживает когти закрытыми. Другими словами, летучие мыши тратят минимум энергии, чтобы висеть вниз головой, ведь их тела расслаблены, и гравитация делает всю работу за них.

В отличие от людей, летучие мыши могут висеть вниз головой в течение длительного времени. В то время как такая поза приводит к застою крови в голове человека, что со временем приводит к проблемам со здоровьем, компактный размер летучей мыши позволяет ее сердцу легко перекачивать кровь по всему телу.

По словам Хохофф, когда летучие мыши привыкли висеть вниз головой во время сна, этот новый образ жизни привел к появлению нескольких других черт этих млекопитающих. Например, скелеты летучих мышей эволюционировали, чтобы быть легкими, что способствует полету.

Когда летучие мыши висят вниз головой в труднодоступных местах, то также защищает их от хищников, например, от сов, ястребов и змей.

По словам ученых, когда летучие мыши находятся на земле, то они все еще могут взлетать из положения стоя, но это сложнее, чем начинать полет из висящего положения.

Как уже писал Фокус, в океанах Земли живет редкий 10-метровый гигант, у которого изо рта выплывают детеныши. Ученые впервые обнаружили этих огромных существ в 1899 году и с тех пор их видели всего примерно 120 раз.

Также Фокус писал о том, какие представители трех царств природы являются самыми опасными для жизни человека, если их употреблять их в пищу.