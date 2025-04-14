Обнаружена рекордная мертвая галактика: историю Вселенной придется переписать (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самую далекую, а значит и самую раннюю массивную мертвую галактику во Вселенной. Открытие показывает, что галактики могли быстро набрать большую массу и так же быстро "умереть" намного раньше в истории Вселенной, чем считали астрономы. Открытие бросает вызов модели эволюции галактик.

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Исследование опубликовано The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Мертвыми галактиками астрономы называет те, у которых прекратился процесс образования новых звезд. Такие галактики называют мертвыми и красными, ведь в них много старых маленьких красных звезд и нет молодых массивных голубых звезд.

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Астрономы обнаружили самую далекую из всех известных мертвых галактик, которая получила называние RUBIES-UDS-QG-z7. Свет от этой галактики летел к нам более 13 млрд лет, а это значит, что астрономы увидели ее такой, какой она была всего через 700 млн лет после Большого взрыва. Это первая массивная мертвая галактика, которая была обнаружена в ранней Вселенной, которая существует 13,8 млрд лет.

Это открытие бросает вызов моделям эволюции галактик и всей Вселенной. По словам ученых, наблюдения показали, что некоторые галактики перестали формировать новые звезды задолго до того, как предполагали текущие модели. Это значит, что придется пересмотреть историю эволюции Вселенной и в частности это касается процессов развития галактики формирования в них звезд.

Для того, чтобы галактики смогли стать массивными необходимо несколько миллиардов лет. Также для того, стать мертвыми им необходимо примерно столько же времени. Но так считали ученые раньше.

До этого наблюдения астрономы с помощью телескопа Уэбб обнаружили, что мертвые галактики уже существовали во Вселенной через 1,2 млрд лет после Большого взрыва. Но открытие галактики RUBIES-UDS-QG-z7 показывает, что эти объекты умирали намного раньше, чем предполагалось.

До этого наблюдения астрономы с помощью телескопа Уэбб обнаружили, что мертвые галактики уже существовали во Вселенной через 1,2 млрд лет после Большого взрыва. Но открытие галактики RUBIES-UDS-QG-z7 показывает, что эти объекты умирали намного раньше, чем предполагалось Фото: Live Science

Пока астрономы не знают, каким образом некоторые галактики смогли относительно быстро набрать большую массу, а затем также быстро умереть, то есть прекратить процесс создания новых звезд. Интересно, что в то время, когда галактика RUBIES-UDS-QG-z7 была уже мертвой, многие другие галактики из ранней Вселенной все еще набирали массу и росли, говорят астрономы.

Расчеты ученые показывают, что такие мертвых галактик в ранней Вселенной не должно быть очень много, но дальнейшие наблюдения могут дать больше информации. В любом случае рекордная галактика стала большим сюрпризом для ученых, а это означает, что Вселенная скрывает еще много загадок, которые предстоит раскрыть.

Как уже писал Фокус, новое открытие астрономов возле галактики Андромеды нельзя объяснить, и оно бросает вызов пониманию космоса. Самая близкая к Млечному Пути спиральная галактика, которая в то же время является и ближайшей самой большой галактикой, называется галактика Андромеды. Астрономы исследовали ее карликовые галактики-спутники и обнаружили, что они распределены очень неравномерно.

Также Фокус писал о том, что, согласно новой теории, расширение космоса и формирование галактик во Вселенной происходит благодаря временным сингулярностям. Это исключает наличие таких явлений, как темная материя и темная энергия.