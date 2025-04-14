Бросает вызов пониманию космоса: открытие возле галактики Андромеды нельзя объяснить (фото)

Самая близкая к Млечному Пути спиральная галактика, которая в то же время является и ближайшей самой большой галактикой, называется галактика Андромеды. Астрономы исследовали ее карликовые галактики-спутники и обнаружили, что они распределены очень неравномерно. Такое явление встречается, согласно моделированию, чрезвычайно редко, поэтому галактика Андромеды и ее окружение бросают вызов стандартной космологической модели эволюции Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Крупные галактики часто имеют спутников, которые вращаются вокруг них, как Луна вращается вокруг Земли. У нашей галактики Млечный Путь есть несколько десятков галактик-спутников. Как уже писал Фокус, авторы другого исследования выяснили, что одна из таких галактик своей гравитацией разрушает другую.

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В рамках нового исследования астрономы изучили 37 галактик-спутников галактики Андромеды и обнаружили, что они расположены таким образом, что это нельзя объяснить с помощью стандартной космологической модели Вселенной.

Согласно этой модели, галактики формируются с помощью темной материи, когда гравитация приводит к накоплению огромных сгустков обычной материи. После того, как возникает крупная галактика, возле нее часто появляются более мелкие галактики, связанные с ней гравитацией. По сути, это остатки, которые остались после формирования более крупного объекта.

Распределение галактик в пространстве дает важные сведения о физике темной материи и эволюции космоса, а также самих галактик. Согласно стандартной космологической модели, маленькие галактики вращаются вокруг массивных родительских галактик в почти случайном порядке. Но астрономы обнаружили, что галактики-спутники галактики Андромеды имеют удивительные и необъяснимые свойства.

Эти галактики не находятся в хаотичном порядке вокруг галактики Андромеды, а большинство из них находятся только на одной стороне этой галактики. Пока ученые считают, что это аномалия, которая бросает вызов стандартной космологической модели.

Астрономы исследовали карликовые галактики-спутники галактики Андромеды и обнаружили, что они распределены очень неравномерно. Фото: NASA

По слова астрономов, такая асимметрия, согласно моделированию, встречается чрезвычайно редко, а именно только в примерно 0,3% подобных галактических систем.

Но не только это открытие озадачило ученых. Они обнаружили, что некоторые галактики-спутники галактик Андромеды имеют необычную орбиту, ведь они вращаются в одной плоскости и в одном направлении. Такие орбиты напоминают плоскость, в которой вращается планеты вокруг Солнца. Считается, что такие орбиты галактик должны быть более хаотичными.

Сосуществование такой плоскости орбиты галактик-спутников и их неравномерное распределение в пространстве является весьма неожиданным открытием, противоречащим представлениям о космосе. По слова астрономов, этот открытие указывает на то, что эволюция галактики Андромеды может быть чем-то уникальным, или же ученые не полностью понимают процесс формирования галактик.

Теперь астрономы намерены обнаружить похожие галактические системы, чтобы выяснить, является ли ситуация с окружением галактики Андромеды действительно уникальным явлением. Также ученые хотят провести новый анализ истории формирования галактики Андромеды, которая была создана, как считается, путем слияния более мелких галактик. Это должно помочь выяснить, могут ли встречаться такие асимметричные расположения галактик-спутников во Вселенной, где доминирует темная материя.

Как уже писал Фокус, физики считают, что Вселенная не такая, как мы думаем и в ней нет темной материи и темной энергии. Физики предложили новую модель Вселенной, которая была создана не только с помощью Большого взрыва, но и с помощью множественных сингулярностей.