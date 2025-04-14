Кидає виклик розумінню космосу: відкриття біля галактики Андромеди не можна пояснити (фото)

Найближча до Чумацького Шляху спіральна галактика, яка водночас є і найближчою найбільшою галактикою, називається галактика Андромеди. Астрономи досліджували її карликові галактики-супутники і виявили, що вони розподілені дуже нерівномірно. Таке явище зустрічається, згідно з моделюванням, надзвичайно рідко, тож галактика Андромеди та її оточення кидають виклик стандартній космологічній моделі еволюції Всесвіту.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Великі галактики часто мають супутників, які обертаються навколо них, як Місяць обертається навколо Землі. У нашої галактики Чумацький Шлях є кілька десятків галактик-супутників. Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження з'ясували, що одна з таких галактик своєю гравітацією руйнує іншу.

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У рамках нового дослідження астрономи вивчили 37 галактик-супутників галактики Андромеди і виявили, що вони розташовані таким чином, що це не можна пояснити за допомогою стандартної космологічної моделі Всесвіту.

Згідно з цією моделлю, галактики формуються за допомогою темної матерії, коли гравітація призводить до накопичення величезних згустків звичайної матерії. Після того, як виникає велика галактика, біля неї часто з'являються дрібніші галактики, пов'язані з нею гравітацією. По суті, це залишки, які залишилися після формування більшого об'єкта.

Розподіл галактик у просторі дає важливі відомості про фізику темної матерії та еволюцію космосу, а також самих галактик. Згідно зі стандартною космологічною моделлю, маленькі галактики обертаються навколо масивних батьківських галактик у майже випадковому порядку. Але астрономи виявили, що галактики-супутники галактики Андромеди мають дивовижні та незрозумілі властивості.

Ці галактики не розташовані в хаотичному порядку навколо галактики Андромеди, а більшість із них знаходяться тільки на одному боці цієї галактики. Поки що вчені вважають, що це аномалія, яка кидає виклик стандартній космологічній моделі.

Астрономи досліджували карликові галактики-супутники галактики Андромеди і виявили, що вони розподілені дуже нерівномірно. Фото: NASA

За слова астрономів, така асиметрія, згідно з моделюванням, трапляється надзвичайно рідко, а саме лише в приблизно 0,3% подібних галактичних систем.

Але не тільки це відкриття спантеличило вчених. Вони виявили, що деякі галактики-супутники галактик Андромеди мають незвичайну орбіту, адже вони обертаються в одній площині та в одному напрямку. Такі орбіти нагадують площину, в якій обертаються планети навколо Сонця. Вважається, що такі орбіти галактик мають бути більш хаотичними.

Співіснування такої площини орбіти галактик-супутників та їхній нерівномірний розподіл у просторі є вельми неочікуваним відкриттям, що суперечить уявленням про космос. За слова астрономів, це відкриття вказує на те, що еволюція галактики Андромеди може бути чимось унікальним, або ж вчені не повністю розуміють процес формування галактик.

Тепер астрономи мають намір виявити схожі галактичні системи, щоб з'ясувати, чи є ситуація з оточенням галактики Андромеди дійсно унікальним явищем. Також учені хочуть провести новий аналіз історії формування галактики Андромеди, яка була створена, як вважається, шляхом злиття дрібніших галактик. Це має допомогти з'ясувати, чи можуть зустрічатися такі асиметричні розташування галактик-супутників у Всесвіті, де домінує темна матерія.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що Всесвіт не такий, як ми думаємо і в ньому немає темної матерії і темної енергії. Фізики запропонували нову модель Всесвіту, яка була створена не тільки за допомогою Великого вибуху, а й за допомогою множинних сингулярностей.