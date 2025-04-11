Несподіване відкриття: найближча галактика розривається на частини, що відбувається (фото)

Астрономи вивчили рух зірок у маленькій галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара. Результати спостережень показують, що гравітація більшої галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара розриває меншу галактику на частини. Це відкриття може змінити розуміння еволюції та взаємодії галактик.

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Результати дослідження опубліковані в Astrophysical Journal, пише Phys.

Карликова галактика Мала Магелланова Хмара є однією з найближчих галактик до Чумацького Шляху. Через таке розташування астрономи змогли відстежити рух майже 7000 масивних зірок у цій галактиці.

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Такі зірки, маса яких більш ніж у 8 разів більша за масу Сонця, зазвичай можуть існувати лише кілька мільйонів років. Наприкінці свого життя вони вибухають надновими. Зазвичай наявність таких зірок вказує на існування ділянок космосу, наповнених великою кількістю водневого газу, необхідного для створення нових зірок.

За словами вчених, коли вони провели аналіз отриманих даних, спочатку вони подумали, що в них є помилки. Але потім з'ясувалося, що жодних помилок немає і результати спостереження здивували астрономів.

Астрономи виявили, що зірки в галактиці Мала Магелланова Хмара рухаються в протилежних напрямках у різні боки галактики, ніби якась сила розділяє їх. Одні зірки рухаються в бік галактики Велика Магелланова Хмара, а інші навпаки віддаляються від неї. Вчені вважають, що такий несподіваний рух зірок підтверджує теорію про те, що велика галактика розриває меншу галактику не частини, що може призвести до її остаточного знищення.

Мала Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Також астрономи здивувалися, коли виявили, що серед масивних зірок відсутній обертальний рух. На відміну від Чумацького Шляху, де міжзоряний газ обертається разом із зірками, астрономи виявили виразну закономірність. Зазвичай молоді масивні зірки рухаються разом із міжзоряним газом, з якого вони народилися. Але масивні зірки в сусідній маленькій галактиці не дотримуються цієї схеми обертання, що вказує на те, що сам міжзоряний газ також не обертається.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Астрономи кажуть, що якщо галактика Мала Магелланова Хмара справді не обертається, то оцінки її маси та історії взаємодії з нашою галактикою і Великою Магеллановою Хмарою доведеться переглянути. Це відкриття може повністю змінити розуміння історії взаємодії між двома карликовими галактиками і Чумацьким Шляхом.

Результати нового дослідження мають ширші наслідки для розуміння динаміки взаємодії між сусідніми галактиками, особливо в ранньому Всесвіті. Річ у тім, що галактика Мала Магелланова Хмара за своїми властивостями, як вважають учені, схожа на найперші галактики.

Тому нове відкриття може вказувати на те, які процеси відбувалися у Всесвіті мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили чорну діру, поведінку якої вони не можуть пояснити. Раніше неактивна надмасивна надмасивна чорна діра в центрі галактики, розташована приблизно в 300 млн світлових років від нас, створює найпотужніші спалахи рентгенівського світла. Такого астрономи ще ніколи не бачили.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили нову групу галактик, які можуть змінити наше уявлення про Всесвіт. Ці галактики можуть розкрити секрет створення енергії у Всесвіті.