Неожиданное открытие: ближайшая галактика разрывается на части, что происходит (фото)

Астрономы изучили движение звезд в маленькой галактике-спутнике Млечного Пути под названием Малое Магелланово Облако. Результаты наблюдений показывают, что гравитация более крупной галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако разрывает меньшую галактику на части. Это открытие может изменить понимание эволюции и взаимодействия галактик.

Related video

Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal, пишет Phys.

Карликовая галактика Малое Магелланово Облако является одной из самых близких галактик к Млечному Пути. Из-за такого расположения астрономы смогли отследить движение почти 7000 массивных звезд в этой галактике.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Такие звезды, масса которых более чем в 8 раз больше массы Солнца, обычно могут существовать всего несколько миллионов лет. В конце своей жизни они взрываются сверхновыми. Обычно наличие таких звезд указывает на существование участков космоса, наполненных большим количеством водородного газа, необходимого для создания новых звезд.

По словам ученых, когда они провели анализ полученных данных, сначала они подумали, что в них есть ошибки. Но затем выяснилось, что никаких ошибок нет и результаты наблюдения удивили астрономов.

Астрономы обнаружили, что звезды в галактике Малое Магелланово Облако двигаются в противоположных направлениях в разные стороны галактики, как будто некая сила разделяет их. Одни звезды двигаются в сторону галактики Большое Магелланово Облако, а другие наоборот отдаляются от нее. Ученые считают, что такое неожиданное движение звезд подтверждает теорию о том, что большая галактика разрывает меньшую галактику не части, что может привести к ее окончательному уничтожению.

Малое Магелланово Облако Фото: wikipedia

Также астрономы удивились, когда обнаружили, что среди массивных звезд отсутствует вращательное движение. В отличие от Млечного Пути, где межзвездный газ вращается вместе со звездами, астрономы обнаружили отчетливую закономерность. Обычно молодые массивные звезды движутся вместе с межзвездным газом, из которого они родились. Но массивные звезды в соседней маленькой галактике не следуют этой схеме вращения, что указывает на то, что сам межзвездный газ также не вращается.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Астрономы говорят, что если галактика Малое Магелланово Облако действительно не вращается, то оценки ее массы и истории взаимодействия с нашей галактикой и Большим Магеллановым Облаком придется пересмотреть. Этот открытие может полностью изменить понимание истории взаимодействия между двумя карликовыми галактиками и Млечным Путем.

Результаты нового исследования имеют более широкие последствия для понимания динамики взаимодействия между соседними галактиками, особенно в ранней Вселенной. Дело в том, что галактика Малое Магелланово Облако по своим свойствам, как считают ученые, похожа на самые первые галактики.

Поэтому новое открытие может указывать на то, какие процессы происходили во Вселенной миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили черную дыру, поведение которой они не могут объяснить. Ранее неактивная сверхмассивная черная дыра в центре галактики, расположенная примерно в 300 млн световых лет от нас, создает самые мощные вспышки рентгеновского света. Такого астрономы еще никогда не видели.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую группу галактик, которые могут изменить наше представление о Вселенной. Эти галактики могут раскрыть секрет создания энергии во Вселенной.