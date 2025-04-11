Обнаружена загадочная черная дыра: выделяет в 100 раз больше энергии, чем видели раньше

Ранее неактивная сверхмассивная черная дыра в центре галактики SDSS1335+0728, расположенная примерно в 300 млн световых лет от нас, создает самые мощные вспышки рентгеновского света. Такого астрономы еще никогда не видели у сверхмассивных черных дыр.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Известно, что черные дыры являются пожирателями материи, но на самом деле часто сверхмассивные черные дыры находятся в состоянии покоя в течение длительного времени. То есть это периоды, когда черная дыра является неактивной и не поглощает материю. Именно такой долгое время была черная дыра в центре галактики SDSS1335+0728. Но теперь астрономы стали свидетелями того, как эта черная дыра просыпается и становится активной, при этом создавая активное ядро галактики.

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Исследование показало, что черная дыра, получившая название Ansky, не только активно поглощает материю, но и производит кратковременные вспышки рентгеновского излучения, известные как квазипериодические извержения.

Сами черные дыры не создают излучение, оно исходит из материи, которая кружит вокруг нее. Эта материя притягивается огромной гравитацией сверхмассивной черной дыры и образует аккреционный диск. Этот диск может нагреться настолько сильно, что выпускает так много излучения, что иногда этот свет может затмить свет всех звезд в галактике.

Впервые астрономы обнаружили, что неактивная черная дыра Ansky перешла в активную фазу в конце 2019 года. Тогда яркость центральной части галактики внезапно сильно выросла. В начале прошлого года астрономы обнаружили, что эта черная дыра создает довольно регулярные вспышки рентгеновского излучения.

Астрономы говорят, что они наблюдали в режиме реального времени квазипериодическое извержение. И впервые они наблюдали такое событие во время пробуждения сверхмассивной черной дыры.

Иллюстрация того, как черная дыра разрывает звезду и пожирает ее. У черной дыры Ansky нет доказательств такой трапезы Фото: space.com

Ученые говорят, что вспышки рентгеновского излучения в 10 раз ярче, чем у ранее известных квазипериодических извержений. При этом каждое такое событие высвобождает в 100 раз больше энергии, чем видели астрономы у других черных дыр.

По словам астрономов, этот открытие бросает вызов существующим представлениям о том, как создаются такие вспышки рентгеновского света.

Астрономы пока не знают причину появления вспышек рентгеновского излучения у черной дыры Ansky. Считается, что квазипериодические извержения у сверхмассивных черных дыр, происходят тогда, когда те притягивают к себе звезды, разрывают их на части и поглощают. Но похоже, что в случае с этой черной дырой такого поглощения звезды не происходит.

Возможно, диск из материи, окружающий черную дыру, был создан из межзвездного газа, притянутого черной дырой. В это случае вспышки рентгеновского излучения могут происходить из-за того, что некий объект пролетает через этот диск и разрушает материю в нем.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили "скрытые" галактики. Они разрушают то, что мы знаем о Вселенной. Новое открытие может изменить наше понимание космоса. Астрономы обнаружили популяцию "скрытых" галактик, которые могут содержать ключ к разгадке некоторых секретов Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили, что планета сама врезалась в свою звезду и погибла, а не была разрушена влиянием звезды на поздней стадии своей эволюции.