Астрономы увидели такое впервые: звезда съела огромную планету и остался большой сюрприз

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб изучили далекую звезду, вокруг которой было создано кольцо из газа после столкновения с планетой. Ранее считалось, что звезда была красным гигантом и поглотила планету, но оказалась, что планета сама врезалась в свою звезду. Необычное событие астрономы увидели впервые.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Пять лет назад астрономы с помощью наземных телескопов обнаружили, что звезда, которая находится в нашей галактике на расстоянии 12 000 световых лет от Земли, стала внезапно очень яркой в видимом свете. Эта звезда получила название ZTF SLRN-2020 и дальнейшее исследование показало, что за год до этого, как показали архивные данные космического телескопа NEOWISE, звезда становилась ярче в инфракрасном свете.

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2 года назад астрономы пришли к выводу, что ZTF SLRN-2020 является похожей на Солнце звездой, которая превратилась в красного гиганта, то есть увеличилась в размерах, и поглотила вращающуюся вокруг нее планету типа газовый гигант. Внезапное повышение яркости звезды астрономы объяснили тем, что инфракрасное излучение появилось в результате разрушения планеты, которая сгорела в атмосфере звезды.

Авторы нового исследования решили изучить звезду ZTF SLRN-2020 с помощью космического телескопа Уэбб. Подобных событий астрономы еще не наблюдали, а потому не знали, что смогут обнаружить в итоге.

То, что обнаружили астрономы, стало для них большим сюрпризом. Оказалось, что звезда на самом деле не является красным гигантом и имеет примерно 70% массы Солнца. Таким образом, если красный гигант не поглотил планету, то значит планета врезалась в звезду.

Астрономы пришли к выводу, что планета переместилась к звезде очень близко и гравитация последней привела к относительно быстрому падению планеты в атмосферу звезды. Иллюстрация Фото: space.com

Каким образом это могло произойти? Астрономам известно, что планеты типа "горячий Юпитер", которые являются газовыми гигантами, иногда перемещаются ближе к своей звезде, хотя были сформированы далеко от нее. Астрономы пришли к выводу, что подобная планета переместилась к звезде очень близко и гравитация последней привела к относительно быстрому падению планеты в атмосферу звезды.

Когда планета была разорвана на части и попала в атмосферу звезды, то последняя выбросила поток газа в космос. Этот газ остыл и сконденсировался в облако газа вкруг звезды, что привело к появлению инфракрасного свечения.

Но был еще один сюрприз. Астрономы ожидали увидеть аморфное облако газа далеко от звезды, но вместо они обнаружили обнаружил кольцо из молекулярного газа, окружающее звезду в непосредственной близости. И это кольцо очень похоже на планетоообразующий диск, но в миниатюре. Хотя планеты там не формируются.

Ученые считают, что этот диск состоит из части выброшенного планетарного газа, но нужно еще многое уточнить. По словам ученых, это первое подобное столкновения планеты со звездой, которое они наблюдали.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые получили снимки катастрофы в центре карликовых галактик. Ученые провели наблюдение за карликовыми галактиками с помощью космического телескопа Хаббл и впервые получили прямые фотографии катастрофического столкновения и слияния звездных скоплений в центрах галактик.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA пострадал от влияния радиационных поясов Юпитера и на некоторое время перестал посылать сигналы на Землю.