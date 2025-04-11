Астрономи побачили таке вперше: зірка з'їла величезну планету і залишився великий сюрприз

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вивчили далеку зірку, навколо якої було створено кільце з газу після зіткнення з планетою. Раніше вважалося, що зірка була червоним гігантом і поглинула планету, але виявилося, що планета сама врізалася у свою зірку. Незвичайну подію астрономи побачили вперше.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

П'ять років тому астрономи за допомогою наземних телескопів виявили, що зірка, яка знаходиться в нашій галактиці на відстані 12 000 світлових років від Землі, стала раптово дуже яскравою у видимому світлі. Ця зірка отримала назву ZTF SLRN-2020 і подальше дослідження показало, що за рік до цього, як показали архівні дані космічного телескопа NEOWISE, зірка ставала яскравішою в інфрачервоному світлі.

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2 роки тому астрономи дійшли висновку, що ZTF SLRN-2020 є схожою на Сонце зіркою, яка перетворилася на червоного гіганта, тобто збільшилася в розмірах, і поглинула обертову планету, яка обертається навколо неї, на кшталт газового гіганта. Раптове підвищення яскравості зірки астрономи пояснили тим, що інфрачервоне випромінювання з'явилося внаслідок руйнування планети, яка згоріла в атмосфері зірки.

Автори нового дослідження вирішили вивчити зірку ZTF SLRN-2020 за допомогою космічного телескопа Вебб. Подібних подій астрономи ще не спостерігали, а тому не знали, що зможуть виявити в результаті.

Те, що виявили астрономи, стало для них великим сюрпризом. Виявилося, що зірка насправді не є червоним гігантом і має приблизно 70% маси Сонця. Таким чином, якщо червоний гігант не поглинув планету, то значить планета врізалася в зірку.

Астрономи дійшли висновку, що планета перемістилася до зірки дуже близько і гравітація останньої призвела до відносно швидкого падіння планети в атмосферу зірки. Ілюстрація Фото: space.com

Яким чином це могло статися? Астрономам відомо, що планети на кшталт "гарячий Юпітер", які є газовими гігантами, іноді переміщуються ближче до своєї зірки, хоча були сформовані далеко від неї. Астрономи дійшли висновку, що подібна планета перемістилася до зірки дуже близько і гравітація останньої призвела до відносно швидкого падіння планети в атмосферу зірки.

Коли планета була розірвана на частини і потрапила в атмосферу зірки, то остання викинула потік газу в космос. Цей газ охолов і сконденсувався в хмару газу навколо зірки, що призвело до появи інфрачервоного світіння.

Але був ще один сюрприз. Астрономи очікували побачити аморфну хмару газу далеко від зірки, але натомість вони виявили виявив кільце з молекулярного газу, що оточує зірку в безпосередній близькості. І це кільце дуже схоже на планетоутворювальний диск, але в мініатюрі. Хоча планети там не формуються.

Вчені вважають, що цей диск складається з частини викинутого планетарного газу, але потрібно ще багато чого уточнити. За словами вчених, це перше подібне зіткнення планети із зіркою, яке вони спостерігали.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше отримали знімки катастрофи в центрі карликових галактик. Вчені провели спостереження за карликовими галактиками за допомогою космічного телескопа Хаббл і вперше отримали прямі фотографії катастрофічного зіткнення і злиття зоряних скупчень у центрах галактик.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA постраждав від впливу радіаційних поясів Юпітера і на деякий час перестав посилати сигнали на Землю.