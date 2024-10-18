Виявлено дивну зірку: змінює уявлення про створення хімічних елементів у Всесвіті

Нова зірка кидає виклик відомим моделям еволюції таких астрономічних об'єктів, а також моделям створення хімічних елементів.

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Усі хімічні елементи у Всесвіті створюють зірки у своїх надрах. Коли зірки стають старшими, їхній хімічний склад змінюється. Наприклад, у міру старіння всередині зірок стає менше легших хімічних елементів, таких як літій. Водночас зірки наповнюються важчими елементами, такими як кисень і вуглець. Автори нового дослідження, опублікованого The Astrophysical Journal, виявили нову зірку, яка є винятком із правил. Нове відкриття змінює уявлення про створення хімічних елементів у Всесвіті та про процес розвитку зірок, пише Phys.

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Астрономи шукали в Чумацькому Шляху найстаріші зірки і виявили нову стару зірку, що отримала назву J0524-0336. Цей астрономічний об'єкт має пізні стадії еволюції, тобто вже закінчує свій життєвий цикл, а тому стає нестабільним. Водночас зірка набагато більша та яскравіша, ніж зірки такого ж типу. Розрахунки астрономів показали, що J0524-0336 приблизно в 30 разів більша за Сонце.

Справжньою несподіванкою для вчених став хімічний склад цієї старої зірки, яка існує у вигляді червоного гіганта. На такій стадії розвитку в її надрах повинно було б міститися дуже мало літію, але вчені виявили надто багато цього хімічного елемента. За словами вчених, вони виявили найбільшу кількість літію в складі старої зірки серед усіх подібних відомих об'єктів.

Розрахунки астрономів показали, що J0524-0336 приблизно в 30 разів більший за Сонце (на фото) Фото: NASA

Поки що вчені не можуть точно пояснити високий вміст літію в зірці. Припускають, що зірка перебуває на поки що невідомій стадії еволюції зірок або ж додатковий літій було отримано внаслідок взаємодії з іншим астрономічним об'єктом.

Учені кажуть, що такі старі й великі зірки, як J0524-0336, теоретично можуть поглинати сусідні менші зірки або ж планети, коли збільшуються в розмірах наприкінці свого життя. Можливо, літій потрапив у цю зірку якраз з інших об'єктів і не встиг перетворитися на інші хімічні елементи в надрах J0524-0336. Автори дослідження вважають, що цілком можливо, що стара зірка поглинула і сусідню зірку, і планету, з огляду на занадто велику кількість виявленого літію.

Вчені хочуть провести додаткові спостереження за зіркою. Якщо будуть виявлені навколо зірки J0524-0336 залишки зоряного або планетного матеріалу, то гіпотеза астрономів буде підтверджена. Якщо ж цього не станеться, то в такому разі всередині зірки відбувається ще невідомий процес, який створює хімічні елементи, кажуть автори дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, де на Марсі ховається інопланетне життя. Дослідження показує, де знаходяться місця, в яких потрібно шукати потенційні позаземні форми життя.

Також Фокус писав про те, що в ранньому Всесвіті, як вважають астрономи, існували так звані темні зірки, які можуть пояснити наявність великої кількості величезних чорних дір.

Ще Фокус писав про найрідкісніший хімічний елемент на нашій планеті, який називається францій. Він такий радіоактивний, що міг би вбити будь-кого, якби не зникав дуже швидко.