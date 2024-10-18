Обнаружена странная звезда: меняет представление о создании химических элементов во Вселенной

Новая звезда бросает вызов известным моделям эволюции таких астрономических объектов, а также моделям создания химических элементов.

Related video

Все химические элементы во Вселенной создают звезды в своих недрах. Когда звезды становятся старше их химический состав меняется. Например, по мере старения внутри звезд становится меньше более легких химических элементов, таких как литий. В то же время звезды наполняются более тяжелыми элементами, такими как кислород и углерод. Авторы нового исследования, опубликованного The Astrophysical Journal, обнаружили новую звезду, которая является исключением из правил. Новое открытие меняет представление о создании химических элементов во Вселенной и о процессе развития звезд, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы искали в Млечном Пути наиболее старые звезды и обнаружили новую старую звезду, получившую название J0524-0336. Данный астрономический объект имеет поздние стадии эволюции, то есть уже заканчивает свой жизненный цикл, а потому становится нестабильным. В то же время звезда намного больше и ярче, чем звезды такого же типа. Расчеты астрономов показали, что J0524-0336 примерно в 30 раз больше Солнца.

Настоящей неожиданностью для ученых стал химический состав этой старой звезды, которая существует в виде красного гиганта. На такой стадии развития в ее недрах должно находиться очень мало лития, но ученые обнаружили слишком много этого химического элемента. По словам ученых, они обнаружили самое большое количество лития в составе старой звезды среди всех подобных известных объектов.

Расчеты астрономов показали, что J0524-0336 примерно в 30 раз больше Солнца (на фото) Фото: NASA

Пока что ученые не могут точно объяснить высокое содержание лития в звезде. Предполагается, что звезда находится на пока что неизвестной стадии эволюции звезд или же дополнительный литий был получен в результате взаимодействия с другим астрономическим объектом.

Ученые говорят, что такие старые и большие звезды, как J0524-0336, теоретически могут поглощать соседние меньшие звезды или же планеты, когда увеличиваются в размерах в конце своей жизни. Возможно, литий попал в эту звезду как раз их других объектов и не успел преобразоваться в другие химические элементы в недрах J0524-0336. Авторы исследования считают, что вполне возможно, что старая звезда поглотила и соседнюю звезду, и планету, учитывая слишком большое количество обнаруженного лития.

Ученые хотят провести дополнительные наблюдения за звездой. Если будут обнаружены вокруг звезды J0524-0336 остатки звездного или планетного материала, то гипотеза астрономов будет подтверждена. Если же этого не случится, то в таком случае внутри звезды происходит еще неизвестный процесс, который создает химические элементы, говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, где на Марсе скрывается инопланетная жизнь. Исследование показывает, где находятся места, в которых нужно искать потенциальные внеземные формы жизни.

Также Фокус писал о том, что в ранней Вселенной, как считают астрономы, существовали так называемые темные звезды, которые могут объяснить наличие большого количества огромных черных дыр.

Еще Фокус писал о самом редком химическом элементе на нашей планете, который называется франций. Он такой радиоактивный, что мог бы убить любого, если бы не исчезал очень быстро.