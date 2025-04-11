Виявлено загадкову чорну діру: виділяє в 100 разів більше енергії, ніж бачили раніше

Раніше неактивна надмасивна чорна діра в центрі галактики SDSS1335+0728, розташована приблизно за 300 млн світлових років від нас, створює найпотужніші спалахи рентгенівського світла. Такого астрономи ще ніколи не бачили у надмасивних чорних дір.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Відомо, що чорні діри є пожирачами матерії, але насправді часто надмасивні чорні діри перебувають у стані спокою протягом тривалого часу. Тобто це періоди, коли чорна діра є неактивною і не поглинає матерію. Саме такою довгий час була чорна діра в центрі галактики SDSS1335+0728. Але тепер астрономи стали свідками того, як ця чорна діра прокидається і стає активною, при цьому створюючи активне ядро галактики.

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Дослідження показало, що чорна діра, яка отримала назву Ansky, не тільки активно поглинає матерію, а й виробляє короткочасні спалахи рентгенівського випромінювання, відомі як квазіперіодичні виверження.

Самі чорні діри не створюють випромінювання, воно виходить із матерії, яка кружляє навколо неї. Ця матерія притягується величезною гравітацією надмасивної чорної діри й утворює акреційний диск. Цей диск може нагрітися настільки сильно, що випускає так багато випромінювання, що іноді це світло може затьмарити світло всіх зірок у галактиці.

Уперше астрономи виявили, що неактивна чорна діра Ansky перейшла в активну фазу наприкінці 2019 року. Тоді яскравість центральної частини галактики раптово сильно зросла. На початку минулого року астрономи виявили, що ця чорна діра створює досить регулярні спалахи рентгенівського випромінювання.

Астрономи кажуть, що вони спостерігали в режимі реального часу квазіперіодичне виверження. І вперше вони спостерігали таку подію під час пробудження надмасивної чорної діри.

Ілюстрація того, як чорна діра розриває зірку і пожирає її. У чорної діри Ansky немає доказів такої трапези Фото: space.com

Учені кажуть, що спалахи рентгенівського випромінювання в 10 разів яскравіші, ніж у раніше відомих квазіперіодичних вивержень. При цьому кожна така подія вивільняє в 100 разів більше енергії, ніж бачили астрономи в інших чорних дір.

За словами астрономів, це відкриття кидає виклик існуючим уявленням про те, як створюються такі спалахи рентгенівського світла.

Астрономи поки що не знають причину появи спалахів рентгенівського випромінювання у чорної діри Ansky. Вважається, що квазіперіодичні виверження у надмасивних чорних дір відбуваються тоді, коли ті притягують до себе зірки, розривають їх на частини і поглинають. Але схоже, що у випадку з цією чорною дірою такого поглинання зірки не відбувається.

Можливо, диск з матерії, що оточує чорну діру, був створений з міжзоряного газу, притягнутого чорною дірою. У цьому випадку спалахи рентгенівського випромінювання можуть відбуватися через те, що якийсь об'єкт пролітає через цей диск і руйнує матерію в ньому.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили "приховані" галактики. Вони руйнують те, що ми знаємо про Всесвіт. Нове відкриття може змінити наше розуміння космосу. Астрономи виявили популяцію "прихованих" галактик, які можуть містити ключ до розгадки деяких секретів Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили, що планета сама врізалася у свою зірку і загинула, а не була зруйнована впливом зірки на пізній стадії своєї еволюції.