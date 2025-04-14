Виявлено рекордну мертву галактику: історію Всесвіту доведеться переписати (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найвіддаленішу, а отже, і найбільш ранню масивну мертву галактику у Всесвіті. Відкриття показує, що галактики могли швидко набрати велику масу і так само швидко "померти" набагато раніше в історії Всесвіту, ніж вважали астрономи. Відкриття кидає виклик моделі еволюції галактик.

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Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal, пише Live Science.

Мертвими галактиками астрономи називає ті, у яких припинився процес утворення нових зірок. Такі галактики називають мертвими та червоними, адже в них багато старих маленьких червоних зірок і немає молодих масивних блакитних зірок.

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Астрономи виявили найдальшу з усіх відомих мертвих галактик, яка отримала назву RUBIES-UDS-QG-z7. Світло від цієї галактики летіло до нас понад 13 млрд років, а це означає, що астрономи побачили її такою, якою вона була лише за 700 млн років після Великого вибуху. Це перша масивна мертва галактика, яку було виявлено в ранньому Всесвіті, що існує 13,8 млрд років.

Це відкриття кидає виклик моделям еволюції галактик і всього Всесвіту. За словами вчених, спостереження показали, що деякі галактики перестали формувати нові зірки задовго до того, як припускали поточні моделі. Це означає, що доведеться переглянути історію еволюції Всесвіту і зокрема це стосується процесів розвитку галактики та формування в них зірок.

Для того, щоб галактики змогли стати масивними, необхідно кілька мільярдів років. Також для того, щоб стати мертвими, їм необхідно приблизно стільки ж часу. Але так вважали вчені раніше.

До цього спостереження астрономи за допомогою телескопа Вебб виявили, що мертві галактики вже існували у Всесвіті через 1,2 млрд років після Великого вибуху. Але відкриття галактики RUBIES-UDS-QG-z7 показує, що ці об'єкти вмирали набагато раніше, ніж передбачалося.

До цього спостереження астрономи за допомогою телескопа Вебб виявили, що мертві галактики вже існували у Всесвіті через 1,2 млрд років після Великого вибуху. Але відкриття галактики RUBIES-UDS-QG-z7 показує, що ці об'єкти вмирали набагато раніше, ніж передбачалося Фото: Live Science

Поки що астрономи не знають, яким чином деякі галактики змогли відносно швидко набрати більшу масу, а потім також швидко померти, тобто припинити процес створення нових зірок. Цікаво, що в той час, коли галактика RUBIES-UDS-QG-z7 була вже мертвою, багато інших галактик із раннього Всесвіту все ще набирали масу і росли, кажуть астрономи.

Розрахунки вчених показують, що таких мертвих галактик у ранньому Всесвіті не повинно бути дуже багато, але подальші спостереження можуть дати більше інформації. У будь-якому разі рекордна галактика стала великим сюрпризом для вчених, а це означає, що Всесвіт приховує ще багато загадок, які належить розкрити.

Як уже писав Фокус, нове відкриття астрономів біля галактики Андромеди не можна пояснити, і воно кидає виклик розумінню космосу. Найближча до Чумацького Шляху спіральна галактика, яка водночас є і найближчою найбільшою галактикою, називається галактика Андромеди. Астрономи досліджували її карликові галактики-супутники і виявили, що вони розподілені дуже нерівномірно.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новою теорією, розширення космосу і формування галактик у Всесвіті відбувається завдяки тимчасовим сингулярностям. Це виключає наявність таких явищ, як темна матерія і темна енергія.