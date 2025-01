Тривалий політ у космосі має небезпечний побічний ефект для людини: що виявили вчені

Дослідження показало, що невагомість негативно впливає на зір людини, особливо, якщо перебувати в космосі дуже довго.

Related video

Учені з'ясували, що низька гравітація або мікрогравітація, також відома як невагомість, у космосі спричиняє значні зміни в очах і зорі астронавтів після 6-12 місяців перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Результати дослідження, опублікованого в Journal of Engineering in Medicine and Biology, змушують замислитися про наслідки для зору людей, які летітимуть на Марс. Така подорож займе щонайменше 6 місяців тільки в один бік, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені проаналізували дані астронавтів із різних країн світу, чоловіків і жінок різного віку, які провели на МКС від 157 до 186 днів. Під час дослідження вчені виявили, що понад 70% астронавтів на МКС страждають від нейроокулярного синдрому, пов'язаного з космічним польотом (SANS).

Щоб вивчити вплив космічних подорожей, учені проаналізували три фактори, пов'язані з очима: жорсткість ока, внутрішньоочний тиск і амплітуду очного імпульсу.

У результаті було виявлено значні зміни в біомеханічних властивостях очей астронавтів, з 33% зниженням жорсткості ока, 11% падінням внутрішньоочного тиску і 25% зменшенням амплітуди очного імпульсу. Ці зміни були пов'язані з такими симптомами, як зменшення розміру ока, зміна фокального поля і, в деяких випадках, набряк зорового нерва.

Учені виявили також, що в деяких астронавтів товщина судинної оболонки становила понад 400 мікрометрів. Вони припускають, що невагомість змінює розподіл крові в організмі людини, збільшуючи приплив крові до голови і сповільнюючи кровообіг в оці, що, ймовірно, призводить до розширення судинної оболонки, яка живить сітківку.

Результати дослідження змушують замислитися про наслідки для зору людей, які летітимуть на Марс Фото: wikipedia

Автори дослідження вважають, що збільшення судинної оболонки в невагомості може спричиняти тривалі зміни механічних властивостей ока. Результати показали, що пульсація крові в умовах мікрогравітації може створювати ефект гідроудару, коли раптові зміни тиску в кровотоці спричиняють механічний удар по оку, що призводить до значних змін тканин.

Вчені виявили, що ці зміни в очах очей зазвичай не є серйозною проблемою, якщо астронавти перебувають у космосі від 6 до 12 місяців. Річ у тім, що використання коригувальних окулярів приводило зір у норму.

Космічні агентства, як і раніше, з обережністю ставляться до потенційних ризиків для людини через триваліші космічні місії, такі як політ на Марс. Досі точно не відомо, як сильно може невагомість вплинути на очі людини протягом багатомісячного польоту.

Як уже писав Фокус, місячний посадковий модуль зробив дивовижний знімок Землі з орбіти. Модуль Blue Ghost зробив фотографію нашої рідної планети, коли запустив двигуни, щоб підвищити свою орбіту.

Також Фокус писав про найнебезпечніші рослини для людини, які краще не чіпати, адже від них можна померти. Хоча багато рослин є нешкідливими і не небезпечними для людей, є представники флори, які краще обходити десятою дорогою.

Також Фокус писав про те, що космічний автомобіль Ілона Маска переполошив астрономів. Запущений у 2018 році в космос автомобіль Tesla мав вирушити в подорож Сонячною системою. Але у нього були інші плани і замість цього він став небезпечним супутником Землі.