"Стало ще дорожче": українці не помітили обіцяного "здешевлення" ліків у аптеках

З 1 березня в Україні набули чинності нові правила регулювання фармринку, і ціни на 100 найпопулярніших лікарських засобів мали знизитися на 30%. Проте, як свідчать десятки відгуків українців, реального здешевлення ліків вони не побачили. Навпаки, громадяни масово заявляють, що багато препаратів суттєво подорожчали.

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Як пише Oboz.ua, членкиня ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій дала розгорнуте інтерв'ю, у якому пояснила, як саме фармвиробники знижували ціни на препарати зі списку топ-100. Вона порівняла переговори з владою із "переговорами у Трампа" та заявила, що для компанії цей процес був вимушеним:

"У списку є топ п'ять препаратів, з якими ми стріляємо собі в ногу. Ситуація була як на переговорах у Трампа – або там на місці, або ніколи. Інших можливостей провести перемовини, передомовитись, не було. Президент сказав: на 100 найпопулярніших препаратів мінус 30%", – заявила Загорій.

Попри заяви представниці фармгіганта, українці активно висловлюють обурення і заявляють , що не відчули жодного зниження вартості ліків, а помітили тенденцію зникнення окремих препаратів. У коментарях під інтерв’ю Загорій люди пишуть, що ціни на справді необхідні препарати навпаки зросли, а здешевлення торкнулося переважно сумнівних ліків без доведеної ефективності.

"Цікава ситуація: ті ліки, що в залишку в аптеці, подорожчали, а багато раптово зникли, хоч завжди були. Для чого піар? Так само, як з національним кешбеком — вже два місяці не рахують, то як нема грошей, то мовчіть, а то брехня біжить і правді нема де втиснутись", — пишуть користувачі.

"Вчора був в аптеці, взагалі-то стало ще дорожче! Де вони знизились?" — поділився читач.

"Потім ліки зникнуть з поличок і стануть дефіцитом. Проходили таке з пальним у 2022 році, але життя нічому не вчить", — зауважив один з користувачів.

"Тільки учора була в аптеці!Ціни не тільки знизилися, вони ще і піднялися на 20 грн! Де знижка?!" — обурилася одна з коментаторок.

"Стало ще дорожче": українці не помітили обіцяного "здешевлення" ліків у аптеках Фото: Скриншот "Стало ще дорожче": українці не помітили обіцяного "здешевлення" ліків у аптеках Фото: Скриншот "Стало ще дорожче": українці не помітили обіцяного "здешевлення" ліків у аптеках Фото: Скриншот

Отже, з коментарів українців можна зробити висновок, що замість обіцяного здешевлення люди отримали зникнення ліків та підвищення цін на інші препарати. Виробники, які мали б зробити медикаменти доступнішими, схоже, просто використали ситуацію для власного піару. Але стати "героями", як бачимо, не вдалося – українці чудово бачать, що відбувається насправді.