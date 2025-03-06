"Стало ще дорожче": українці не помітили обіцяного "здешевлення" ліків у аптеках
З 1 березня в Україні набули чинності нові правила регулювання фармринку, і ціни на 100 найпопулярніших лікарських засобів мали знизитися на 30%. Проте, як свідчать десятки відгуків українців, реального здешевлення ліків вони не побачили. Навпаки, громадяни масово заявляють, що багато препаратів суттєво подорожчали.
Як пише Oboz.ua, членкиня ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій дала розгорнуте інтерв'ю, у якому пояснила, як саме фармвиробники знижували ціни на препарати зі списку топ-100. Вона порівняла переговори з владою із "переговорами у Трампа" та заявила, що для компанії цей процес був вимушеним:
"У списку є топ п'ять препаратів, з якими ми стріляємо собі в ногу. Ситуація була як на переговорах у Трампа – або там на місці, або ніколи. Інших можливостей провести перемовини, передомовитись, не було. Президент сказав: на 100 найпопулярніших препаратів мінус 30%", – заявила Загорій.
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Попри заяви представниці фармгіганта, українці активно висловлюють обурення і заявляють , що не відчули жодного зниження вартості ліків, а помітили тенденцію зникнення окремих препаратів. У коментарях під інтерв’ю Загорій люди пишуть, що ціни на справді необхідні препарати навпаки зросли, а здешевлення торкнулося переважно сумнівних ліків без доведеної ефективності.
"Цікава ситуація: ті ліки, що в залишку в аптеці, подорожчали, а багато раптово зникли, хоч завжди були. Для чого піар? Так само, як з національним кешбеком — вже два місяці не рахують, то як нема грошей, то мовчіть, а то брехня біжить і правді нема де втиснутись", — пишуть користувачі.
"Вчора був в аптеці, взагалі-то стало ще дорожче! Де вони знизились?" — поділився читач.
"Потім ліки зникнуть з поличок і стануть дефіцитом. Проходили таке з пальним у 2022 році, але життя нічому не вчить", — зауважив один з користувачів.
"Тільки учора була в аптеці!Ціни не тільки знизилися, вони ще і піднялися на 20 грн! Де знижка?!" — обурилася одна з коментаторок.
Отже, з коментарів українців можна зробити висновок, що замість обіцяного здешевлення люди отримали зникнення ліків та підвищення цін на інші препарати. Виробники, які мали б зробити медикаменти доступнішими, схоже, просто використали ситуацію для власного піару. Але стати "героями", як бачимо, не вдалося – українці чудово бачать, що відбувається насправді.
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