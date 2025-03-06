"Стало еще дороже": украинцы не заметили обещанного "удешевления" лекарств в аптеках

С 1 марта в Украине вступили в силу новые правила регулирования фармрынка, и цены на 100 самых популярных лекарственных средств должны были снизиться на 30%. Однако, как свидетельствуют десятки отзывов украинцев, реального удешевления лекарств они не увидели. Наоборот, граждане массово заявляют, что многие препараты существенно подорожали.

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Как пишет Oboz.ua, член совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий дала развернутое интервью, в котором объяснила, как фармпроизводители снижали цены на препараты из списка топ-100. Она сравнила переговоры с властью с "переговорами у Трампа" и заявила, что для компании этот процесс был вынужденным:

"В списке есть топ пять препаратов, с которыми мы стреляем себе в ногу. Ситуация была как на переговорах у Трампа — или там на месте, или никогда. Других возможностей провести переговоры, передоговориться, не было. Президент сказал: на 100 самых популярных препаратов минус 30%", — заявила Загорий.

Несмотря на заявления представительницы фармгиганта, украинцы активно выражают возмущение и заявляют, что не почувствовали никакого снижения стоимости лекарств, а заметили тенденцию исчезновения отдельных препаратов. В комментариях под интервью Загорий люди пишут, что цены на действительно необходимые препараты наоборот выросли, а удешевление коснулось преимущественно сомнительных лекарств без доказанной эффективности.

"Интересная ситуация: те лекарства, что в остатке в аптеке, подорожали, а многие внезапно исчезли, хотя всегда были. Для чего пиар? Так же, как с национальным кэшбеком — уже два месяца не считают, то если нет денег, то молчите, а то ложь бежит и правде негде втиснуться", — пишут пользователи.

"Вчера был в аптеке, вообще-то стало еще дороже! Где они снизились?" — поделился читатель.

"Потом лекарства исчезнут с полочек и станут дефицитом. Проходили такое с топливом в 2022 году, но жизнь ничему не учит", — заметил один из пользователей.

"Только вчера была в аптеке! Цены не только снизились, они еще и поднялись на 20 грн! Где скидка?!" — возмутилась одна из комментаторок.

"Стало еще дороже": украинцы не заметили обещанного "удешевления" лекарств в аптеках Фото: Скриншот "Стало еще дороже": украинцы не заметили обещанного "удешевления" лекарств в аптеках Фото: Скриншот "Стало еще дороже": украинцы не заметили обещанного "удешевления" лекарств в аптеках Фото: Скриншот

Итак, из комментариев украинцев можно сделать вывод, что вместо обещанного удешевления люди получили исчезновение лекарств и повышение цен на другие препараты. Производители, которые должны были бы сделать медикаменты более доступными, похоже, просто использовали ситуацию для собственного пиара. Но стать "героями", как видим, не удалось — украинцы прекрасно видят, что происходит на самом деле.