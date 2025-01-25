Космічний автомобіль Ілона Маска переполошив астрономів

Запущений у 2018 році в безкраї простори космосу автомобіль компанії Tesla мав вирушити в подорож нашою сонячною системою. Однак у нього були інші плани і натомість він навів плутанину серед учених і став небезпечним супутником Землі.

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Унаслідок плутанини, яка сталася серед спостерігачів за безкрайніми космічними просторами, Tesla Roadster Ілона Маска, запущений на орбіту важкою ракетою Falcon Heavy компанії SpaceX ще 2018 року, на початку цього місяця був на короткий час прийнятий за астероїд. Автомобіль-мандрівник, який увірвався в розмірений світ астрономів, навіть встиг обзавестися класифікацією і побувати в товаристві інших небесних тіл, пише Fox News.

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Астрономи з Центру малих планет, що входить до складу Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, занесли автомобіль у каталог як "2018 CN41", перш ніж зрозуміли свою помилку. Класифікацію об'єкта було швидко скасовано, коли з'ясувалося, що це автомобіль Маска, який все ще перебуває у своєму космічному рандеву навколо Сонця.

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Центр малих планет пояснив, що реєстр для "2018 CN41" було видалено вже 3 січня, зазначивши, що його орбітальна траєкторія збігається з орбітою штучного об'єкта — Tesla Roadster і верхнього ступеня Falcon Heavy, спочатку запущеного під час першого польоту Falcon Heavy компанії SpaceX у лютому 2018 року.

Спочатку вченими передбачалося, що автомобіль рухатиметься еліптичною орбітою навколо Сонця, що виходить трохи далі Марса. Коли астрономи виявили машину на початку цього місяця, вона перебувала менш ніж за 241 401 кілометр від Землі — ближче, ніж орбіта Місяця. Така близькість спонукала астрономів уважно стежити за його траєкторією, з огляду на потенційну небезпеку, яку становлять собою об'єкти, які неможливо відстежити, в космосі.

Астрофізик із Центру астрофізики, Джонатан Макдауелл, розповів про складнощі відстеження таких об'єктів і попередив про можливі наслідки їхньої присутності в космосі. "У найгіршому випадку ви витратите мільярд на запуск космічного зонда для вивчення астероїда і зрозумієте, що це не астероїд, тільки коли доберетеся до нього", — сказав Макдауелл.

Roadster, в якому перебував манекен "Старман" у скафандрі, був запущений як грайлива демонстрація можливостей Falcon Heavy компанії SpaceX. Відтоді він став унікальним артефактом космічних досліджень, подолавши мільйони миль у вакуумі космосу. Знімки з перших днів подорожі, на яких автомобіль зображений на тлі Землі, захопили увагу громадськості і продовжують символізувати амбітні плани компанії щодо безкрайніх просторів Всесвіту.

Ще більше інтересу та небезпеки ситуації додає сам факт повторної появи автомобіля поблизу планети, що підкреслює складність відстеження штучних об'єктів у космосі та тенденцію збільшення їхньої кількості довкола нашого дому. Ця проблема стає дедалі актуальнішою в міру збільшення кількості супутників і сміття на орбіті Землі. Ситуація, що склалася, привертає увагу до необхідності вдосконалення систем стеження, що дають змогу відрізняти природні небесні тіла від антропогенних об'єктів, а також розроблення способів їхнього збору та знищення для очищення простору навколо планети.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.