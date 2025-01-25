Натяки мозку про проблеми: учені визначили ризик розвитку деменції за психічним здоров'ям

Наша психіка часом може сказати дуже багато про наше фізичне здоров'я. Нещодавно вчені змогли аналізувати її і визначити групи людей, схильних до когнітивного спаду і розвитку деменції.

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Недавнє дослідження вчених показало, як психологічні профілі можуть передбачати майбутній ризик і тяжкість когнітивного спаду, запропонувавши вченим потенційні ідеї для стратегій профілактики. Такий незвичайний зв'язок може дозволити лікарям виявляти цілу низку порушень мозку задовго до того, як вони розвинуться в ньому, тим самим рятуючи життя мільйонам людей, пише ScienceAlert.

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Дослідники під керівництвом Давида Бартреса-Фаза, психолога з Університету Барселони, спробували вивчити, як комбінації психологічних рис впливають на психічне, когнітивне і мозкове здоров'я. Бартрез-Фаз зазначив, що минулі дослідження здебільшого фокусувалися на окремих психологічних факторах, що обмежувало розуміння того, як вони взаємодіють у цілому.

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Команда вчених опитала понад 1000 дорослих середнього та старшого віку і розділила їх на три психологічні профілі на основі спільних рис. Профіль 1 демонстрував низькі показники за такими захисними факторами, як екстраверсія, поступливість, сумлінність, відкритість і відчуття мети в житті. Профіль 2 показав високий рівень негативних рис, таких як тривожність і депресія, а профіль 3 продемонстрував високі захисні риси за помірно низького рівня ризику.

Понад 500 учасників пройшли когнітивні тести і МРТ-сканування мозку на початку дослідження і через 2,3 року, щоб простежити зміни. Результати показали, що учасники профілю 1 опинилися в найгіршому становищі: у них були погані результати когнітивних тестів і значна атрофія мозку з плином часу. Вони також продемонстрували нижчий рівень стійкості до патологій мозку.

Учасники профілю 2, хоча і були схильні до тривоги і депресії та мали високий ризик розвитку деменції, на подив не показали значних відмінностей у зниженні когнітивних здібностей і товщині кори головного мозку, коли були скориговані показники тривоги і депресії. Профіль 3, що має збалансовані психологічні характеристики, загалом показав кращі когнітивні результати і меншу атрофію мозку.

Дослідження також підтвердило результати попередніх наукових робіт, що пов'язують такі психологічні риси, як тривожність, стрес і мета в житті, з когнітивним спадом. Однак дослідники попереджають, що зовнішні чинники, такі як бідність і травми, можуть посилювати ці риси, а генетична схильність може ще більше ускладнювати цей взаємозв'язок.

Ґрунтуючись на отриманих результатах, опублікованих у журналі Nature Mental Health, дослідники рекомендують цільову терапію для різних профілів. Наприклад, людям із профілем 1 може допомогти терапія, спрямована на формування почуття мети, така як терапія прийняття та прихильності. Водночас учасники профілю 2 можуть краще реагувати на терапію, спрямовану на зменшення дистресу. Автори підкреслюють, що доступність таких методів лікування може допомогти пом'якшити зростаючий соціальний та економічний тягар деменції.

Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на деменцію страждало більше ніж 55 мільйонів людей у всьому світі ще 2020 року, а до 2050 року це число, за прогнозами вчених, майже подвоїться.

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