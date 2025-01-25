Намеки мозга о проблемах: ученые определили риск развития деменции по психическому здоровью

Наша психика порой может сказать очень многое о нашем физическом здоровье. Недавно ученые смогли анализировать ее и определить группы людей, подверженных когнитивному спаду и развитию деменции.

Related video

Недавнее исследование ученых показало, как психологические профили могут предсказывать будущий риск и тяжесть когнитивного спада, предложив ученым потенциальные идеи для стратегий профилактики. Такая необычная связь может позволить врачам выявлять целый ряд нарушений мозга задолго до того, как они разовьются в нем, тем самым спасая жизни миллионам людей, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи под руководством Давида Бартреса-Фаза, психолога из Университета Барселоны, попытались изучить, как комбинации психологических черт влияют на психическое, когнитивное и мозговое здоровье. Бартрез-Фаз отметил, что прошлые исследования в основном фокусировались на отдельных психологических факторах, что ограничивало понимание того, как они взаимодействуют в целом.

Важно

Образование спасает мозг: ученые выяснили, что лучше всего предотвращает развитие деменции

Команда ученых опросила более 1000 взрослых среднего и старшего возраста и разделила их на три психологических профиля на основе общих черт. Профиль 1 демонстрировал низкие показатели по таким защитным факторам, как экстраверсия, покладистость, добросовестность, открытость и ощущение цели в жизни. Профиль 2 показал высокий уровень негативных черт, таких как тревожность и депрессия, а профиль 3 продемонстрировал высокие защитные черты при умеренно низком уровне риска.

Более 500 участников прошли когнитивные тесты и МРТ-сканирование мозга в начале исследования и спустя 2,3 года, чтобы проследить изменения. Результаты показали, что участники профиля 1 оказались в наихудшем положении: у них были плохие результаты когнитивных тестов и значительная атрофия мозга с течением времени. Они также продемонстрировали более низкий уровень устойчивости к патологиям мозга.

Участники профиля 2, хотя и были склонны к тревоге и депрессии и имели высокий риск развития деменции, на удивление не показали значительных различий в снижении когнитивных способностей и толщине коры головного мозга, когда были скорректированы показатели тревоги и депрессии. Профиль 3, обладающий сбалансированными психологическими характеристиками, в целом показал лучшие когнитивные результаты и меньшую атрофию мозга.

Исследование также подтвердило результаты предыдущих научных работ, связывающих такие психологические черты, как тревожность, стресс и цель в жизни, с когнитивным спадом. Однако исследователи предупреждают, что внешние факторы, такие как бедность и травмы, могут усиливать эти черты, а генетическая предрасположенность может еще больше усложнять эту взаимосвязь.

Основываясь на полученных результатах, опубликованных в журнале Nature Mental Health, исследователи рекомендуют целевую терапию для разных профилей. Например, людям с профилем 1 может помочь терапия, направленная на формирование чувства цели, такая как терапия принятия и приверженности. В то же время участники профиля 2 могут лучше реагировать на терапию, направленную на уменьшение дистресса. Авторы подчеркивают, что доступность таких методов лечения может помочь смягчить растущее социальное и экономическое бремя деменции.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменцией страдали более 55 миллионов человек во всем мире еще в 2020 году, а к 2050 году это число, по прогнозам ученых, почти удвоится.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.