Не такие как все: почему некоторые люди постоянно ищут острые ощущения

Поиск источников ярких эмоций не чужд многим людям, однако некоторые из них выводят его на новый уровень. Психологи считают, что такие люди могут быть довольно разносторонними личностями и в то же время подвержены серьезным опасностям.

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Поиск ярких ощущений, психологическая черта, характеризующаяся стремлением к новым и интенсивным переживаниям, играет ключевую роль в формировании индивидуального поведения и жизненного выбора. Однако все люди разные и пока одни предпочитают размеренную и спокойную жизнь, другие стремятся получить максимальные эмоции от каждого мгновения и на это есть свои важные причины, пишет PsyBlog.

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Определенная и подробно изученная психологом Марвином Цукерманом, эта черта подразумевает готовность идти на риск ради острых ощущений и измеряется с помощью его шкалы поиска ощущений (SSS). Поиск ощущений может быть как адаптивным, приводящим к захватывающим достижениям, так и дезадаптивным, подвергающим человека потенциальным опасностям, объясняет психолог Джереми Дин.

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Люди с высокой склонностью к поиску ярких ощущений часто демонстрируют сильную тягу к новизне и необычным впечатлениям, что влияет на различные аспекты их жизни, такие как отношения, образование и карьера. На неврологическом уровне поиск ощущений связан с работой мозга и активностью нейротрансмиттеров.

Ученые выяснили, что повышенный уровень дофамина у искателей ощущений делает их более восприимчивыми к вознаграждению и новизне, а менее активная префронтальная кора способствует импульсивности и снижению чувствительности к риску, говорит Дин. Генетические факторы также влияют на эту черту: вариации в гене дофаминового рецептора (DRD4) связаны с повышенным стремлением к ярким ощущениям.

Факторы окружающей среды, включая воспитание и подверженность стимулирующим видам деятельности, также определяют его выраженность. Даже культурные и социальные факторы также оказывают значительное влияние на проявление стремления к ярким ощущениям. В индивидуалистических обществах, таких как западные культуры, часто поощряется стремление к острым ощущениям, например в экстремальных видах спорта, в то время как в коллективистских культурах особое внимание уделяется осторожности и гармонии в группе, что препятствует стремлению к риску.

Гендерные различия также определяют эту черту: мужчины обычно показывают более высокие баллы по шкале поиска таких ощущений, особенно в отношении физического риска, что обусловлено биологическими факторами, такими как уровень тестостерона, и процессами социализации, которые поощряют рискованное поведение у мальчиков, объясняет Дин.

Женщины, напротив, могут выражать стремление к ярким ощущениям через социальные или эстетические переживания, хотя индивидуальные вариации существуют у обоих полов. Выраженность стремления к таким эмоциям меняется в течение жизни человека, достигая пика в подростковом возрасте из-за развития мозга и социальных влияний, и постепенно снижаясь с возрастом по мере улучшения контроля над импульсами.

Однако у пожилых людей стремление к ощущениям может возродиться благодаря новым увлечениям или путешествиям. Эта черта также влияет на выбор профессии: люди, стремящиеся к сенсации, тяготеют к таким стимулирующим профессиям, как реагирование на чрезвычайные ситуации, приключенческий туризм или журналистские расследования. Работодатели, распознающие в своих сотрудниках склонность к поиску ощущений, могут повысить удовлетворенность работой, предоставляя им возможность выполнять стимулирующие задания или идти на контролируемый риск.

Хотя поиск подобных ощущений может способствовать развитию креативности, устойчивости и открытости к новому опыту, он также создает риски для психического здоровья, включая склонность к злоупотреблению наркотиками и безрассудному поведению, предупреждает Дин. Вмешательство в психическое здоровье, такое как когнитивно-поведенческая терапия и стратегии снижения вреда, может помочь людям направить стремление к ощущениям в позитивное русло, например в художественное творчество или спортивные состязания.

В цифровую эпоху такие платформы, как социальные сети и онлайн-игры, предоставляют новые возможности для поиска острых ощущений, обеспечивая мгновенный доступ к новым впечатлениям, но в то же время создавая риск зависимости и небезопасного поведения. Для поддержания здорового поведения, необходимо соблюдать баланс между цифровым взаимодействием и реальной деятельностью, заключил Дин.

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