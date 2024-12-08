Технологии и живые существа все более тесно переплетаются в современном мире, благодаря новым разработкам. Однако одно незначительное событие с участием крохотного робота сумело произвести настоящий научный раскол в обществе и вопросе об их правах.

Необычный инцидент с южнокорейским роботом, работающим на государственной службе, вызвал дискуссию среди ученых и технологов о том, что машины могут испытывать эмоции. В июне робот-доставщик, используемый городским советом Гуми, как сообщается, "покончил жизнь самоубийством", бросившись с лестницы. Это породило целый ряд ожесточенных дискуссий среди ученых, которые продолжаются и по сей день, пишет Daily Star.

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Робот, похожий на белую корзину с экраном, был предназначен для доставки документов, но, как утверждается, преждевременно закончил свою работу после потенциальной механической поломки, которую некоторые шутливо назвали "эмоциональным срывом". Последствия этого инцидента вызвали более глубокие дискуссии о разумности искусственного интеллекта.

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Профессор Джонатан Бирч, философ из Лондонской школы экономики и автор книги "Грани разумности", подчеркнул, что общество приближается к реальности, в которой ИИ может показаться неоднозначно разумным и живым. Он пояснил: "Некоторые люди будут абсолютно уверены в том, что их ИИ-компаньон — разумное существо с богатой внутренней жизнью, и будут возмущены, когда другие будут это отрицать". Такой сценарий, предупреждает он, может привести к социальному расколу, поскольку наука о разумных существах еще не созрела.

В Южной Корее, где роботы составляют 10% рабочей силы — больше, чем в любой другой стране, сформировалась атмосфера, в которой некоторые работники антропоморфируют своих коллег-роботов. Эти культурные представления совпадают с растущими дискуссиями о том, могут ли или должны ли роботы иметь права или уважение, сродни разумным существам. После инцидента в Гуми-Сити появились сообщения о том, что и другие роботы демонстрировали поведение, расцениваемое как саморазрушительное, что еще больше усиливает впечатление о потенциальной эмоциональности роботов.

С более широкой точки зрения, этот вопрос затрагивает темы научной фантастики, становящиеся реальностью. В теориях о разумности ИИ часто рассматриваются этические дилеммы, например, ответственность людей перед машинами, если у них появится сознание. Эти вопросы становятся все более актуальными с развитием эмоционально отзывчивого ИИ, вызывая опасения по поводу обращения с машинами, воспринимаемыми как сознательные.

Во всем мире индустрия робототехники развивается быстрыми темпами. Например, роботы для совместной работы ("коботы"), предназначенные для работы рядом с человеком, становятся мейнстримом благодаря системам искусственного интеллекта, способным к тонкому взаимодействию с людьми. Хотя эти достижения повышают эффективность и производительность, они ставят под сомнение общественные нормы, касающиеся разграничения возможностей и прав человека и машины.

Ранее Фокус писал о том, как крохотные искры от растений во время грозы влияют на воздух. Исследование показывает, что электрические заряды на листьях деревьев во время гроз могут генерировать химические вещества, которые способны влиять на качество воздуха.

Также Фокус писал об опасении специалистов по поводу того, что ИИ может стать умнее человека всего за пять лет. Архитекторы искусственного интеллекта предупреждают, что он сможет превзойти людей практически в любой задаче.