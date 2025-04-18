Могут ли кошки гневаться и обижаться: ветеринары объяснили реакции животных

Обида — это глубокая, устойчивая эмоция, связанная с воспринятым неправомерным поступком, поэтому коты не могут держать обиды, как люди. Если кажется, что он злится, скорее всего, это просто перевозбуждение.

Related video

Об этом пишет PetMD.

"Обида включает в себя множество различных неприятных эмоций: боль, злость, возмущение, ревность", — говорит Джоуи Лусварди, CCBC, ассистент врача-психиатра и основатель Class Act Cats, консультации по кошачьему поведению, базирующейся в Миннеаполисе.

Люди часто обижаются, чтобы защитить себя от будущей боли или разочарования. Лусварди объясняет, что коты не имеют чувства морали. Другими словами, такие понятия, как "хорошо" и "плохо", не формируют их поведение.

С этим соглашается Мэгги Плейсер, доктор ветеринарных наук, менеджер ветеринарных программ в EveryCat Health Foundation, добавляя: "Коты отталкиваются от фактов, а не от интерпретаций".

Поэтому прежде чем приписывать поведение кота злым умыслом, важно признать, что на самом деле это может быть естественной и соответствующей для данного вида реакцией.

"Они реагируют на изменение своего распорядка дня и территории, на которую они точно не подписывались", — говорит доктор Плейсер.

Что помнят коты

Долговременная память кошек часто реагирует на запах, вкус и звуки. Доктор Плейсер утверждает, что считается, что коты могут узнавать своих соплеменников по запаху до двух лет. Существует множество историй, когда коты находили дорогу домой спустя месяцы или даже годы после того, как они были далеко.

Коты помнят и негативный опыт. Тем, кого усыновили из плохих ситуаций, может быть сложно снова довериться — не из-за обиды, а из-за инстинкта выживания.

Доктор Плейсер говорит, что правило 3-3-3 (три дня стресса, три недели на адаптацию и три месяца на то, чтобы почувствовать себя как дома) является общепринятым принципом адопции. Но для котов со сложным прошлым построение доверия может занять больше времени.

Могут ли коты сердиться

Гнев — это кратковременная эмоция, в отличие от обиды, но Лусварди говорит, что ни то, ни другое не относится к котам. Однако коты могут быть перевозбуждены, что может быть похоже на гнев, поскольку они могут внезапно наброситься на вас или спрятаться. Это может быть спровоцировано:

Слишком много ласки

Слишком много груминга

Громкие звуки

Сильные запахи

Другие животные

Поездка к ветеринару

Переезд

Интенсивные игры

Кошачья мята или серебристая лоза

Новый член семьи

Коты не зацикливаются на обиде, и они точно не ждут извинений. Вместо этого их поведение часто обусловлено стрессом, страхом или тревогой. Ключ к помощи котам — не заглаживание вины, а создание ощущения безопасности и разрушение негативных ассоциаций, которые они сформировали с вами или другими предметами, звуками, запахами или событиями, говорит Лусварди.

Напомним, генетики наконец идентифицировали ген, отвечающий за рыжий окрас у домашних кошек. Две независимые группы исследователей обнаружили, что огненная шерсть животных является результатом отсутствия сегмента ДНК в части генома кошки, которая не кодирует белок.

Также Фокус ранее писал о том, действительно ли кошки боятся зеленых огурцов, или есть какая-то другая причина, почему они суетятся и подпрыгивают, когда замечают позади себя овощ.