Чи можуть кішки гніватись та ображатись: ветеринари пояснили реакції тварин

Образа — це глибока, стійка емоція, пов'язана зі сприйнятим неправомірним вчинком, тому коти не можуть тримати образи, як люди. Якщо здається, що він злиться, швидше за все, це просто перезбудження.

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Про це пише PetMD.

"Образа включає в себе безліч різних неприємних емоцій: біль, злість, обурення, ревнощі", — каже Джоуї Лусварді, CCBC, асистент лікаря-психіатра та засновник Class Act Cats, консультації з котячої поведінки, що базується в Міннеаполісі.

Люди часто ображаються, щоб захистити себе від майбутнього болю або розчарування. Лусварді пояснює, що коти не мають почуття моралі. Іншими словами, такі поняття, як "добре" і "погано", не формують їхню поведінку.

З цим погоджується Меггі Плейсер, доктор ветеринарних наук, менеджер ветеринарних програм у EveryCat Health Foundation, додаючи: "Коти відштовхуються від фактів, а не від інтерпретацій".

Тож перш ніж приписувати поведінку кота злим наміром, важливо визнати, що насправді це може бути природною і відповідною для даного виду реакцією.

"Вони реагують на зміну свого розпорядку дня та території, на яку вони точно не підписувалися", — каже доктор Плейсер.

Що пам'ятають коти

Довготривала пам'ять котів часто реагує на запах, смак і звуки. Доктор Плейсер стверджує, що вважається, що коти можуть впізнавати своїх одноплемінників за запахом до двох років. Існує безліч історій, коли коти знаходили дорогу додому через місяці або навіть роки після того, як вони були далеко.

Коти пам'ятають і негативний досвід. Тим, кого всиновили з поганих ситуацій, може бути складно знову довіритися — не через образу, а через інстинкт виживання.

Доктор Плейсер каже, що правило 3-3-3 (три дні стресу, три тижні на адаптацію і три місяці на те, щоб відчути себе як вдома) є загальноприйнятим принципом адопції. Але для котів зі складним минулим побудова довіри може зайняти більше часу.

Чи можуть коти гніватись

Гнів — це короткочасна емоція, на відміну від образи, але Лусварді каже, що ні те, ні інше не стосується котів. Однак коти можуть бути перезбуджені, що може бути схоже на гнів, оскільки вони можуть раптово накинутися на вас або сховатися. Це можуть спровокувати:

Занадто багато пестощів

Занадто багато грумінгу

Гучні звуки

Сильні запахи

Інші тварини

Поїздка до ветеринара

Переїзд

Інтенсивні ігри

Котяча м'ята або срібляста лоза

Новий член сім'ї

Коти не зациклюються на образі, і вони точно не чекають вибачень. Натомість їхня поведінка часто зумовлена стресом, страхом або тривогою. Ключ до допомоги котам — не загладжування провини, а створення відчуття безпеки та руйнування негативних асоціацій, які вони сформували з вами або іншими предметами, звуками, запахами чи подіями, каже Лусварді.

Нагадаємо, генетики нарешті ідентифікували ген, що відповідає за руде забарвлення в домашніх кішок. Дві незалежні групи дослідників виявили, що вогняна шерсть тварин є результатом відсутності сегмента ДНК у частині геному кішки, що не кодує білок.

Також Фокус раніше писав про те, чи справді кішки бояться зелених огірків, чи є якась інша причина, чому вони метушаться і підстрибують, коли помічають позаду себе овоч.