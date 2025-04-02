Пассажиры в Украине являются бесправными из-за нелегальной работы большинства служб такси (видео)

В Украине 99% такси являются нелегальными, лишь единицы действуют в правовом поле. Поэтому большинство пассажиров не имеют никаких прав.

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Об этом заявил глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в эфире "Киев24".

"Если происходят любые ДТП, даже когда гибнут очень много людей, заканчивается чем? Водитель того интернет-приложения встает, бросает машину и говорит: я вообще никого не возил, я частный человек, я не предприниматель, никакие платные услуги я не предоставлял. Соответственно, никакой ответственности он нести не может", — рассказал он.

По словам Андрея Антонюка, зарегистрироваться как водитель можно в любом интернет-приложении по ксерокопии удостоверения. При этом лицо никто лично не проверяет, поэтому это все является фикцией и не приводит к дальнейшему наказанию лица.

Он отметил, что автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. Поэтому водитель такси должен быть психически здоровым, с определенными навыками и лицензией. Во время работы в рамках правового поля у лица появляются обязательства и ответственность.

" А когда ты не в правовом поле, то ты ни за что не отвечаешь. Поэтому наш пассажир сегодня не имеет выбора почти. Буквально единицы перевозчиков являются легальными, которые работают в правовом поле, но, как правило, с такими машинами ничего не происходит", — добавил руководитель ассоциации.

Напомним, 1 апреля Фокус писал о скандале с Bolt. Тогда общественная активистка Иванна Грищенко сообщила, что воспользовалась услугами службы такси, чтобы успеть на акцию по поддержке пленных на станции метро "Арсенальная" в Киеве. В какой-то момент она услышала, как водитель общается с ней на русском языке, и сделала замечание. После этого, по словам Грищенко, водитель остановил машину, предложил ей выйти, а потом схватил ладонью за лицо и начал толкать.

Позже служба такси отреагировала на скандал с водителем Bolt, который напал на пассажирку после замечания о русском языке. В компании заявили, что заблокировали аккаунт водителя и теперь мужчина не работает с ними.