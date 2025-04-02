Пасажири в Україні є безправними через нелегальну роботу більшості служб таксі (відео)

В Україні 99% таксі є нелегальними, лише одиниці діють в правовому полі. Тому більшість пасажирів не мають жодних прав.

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Про це заявив голова української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк в ефірі "Київ24".

"Якщо стаються будь-які ДТП, навіть коли гинуть дуже багато людей, закінчується чим? Водій того інтернет-додатку встає, кидає машину і каже: я взагалі нікого не возив, я приватна людина, я не підприємець, ніякі платні послуги я не надавав. Відповідно, ніякої відповідальності він нести не може", — розповів він.

За словами Андрія Антонюка, зареєструватись як водій можна в любому інтернет-додатку по ксерокопії посвідчення. При цьому особу ніхто особисто не перевіряє, тому це все є фікцією й не призводить до подальшого покарання особи.

Він наголосив, що автомобільний транспорт являється джерелом підвищеної небезпеки. Тому водій таксі має бути психічно здоровим, з певними навичками та ліцензією. Під час роботи в межах правового поля в особи з'являються зобов'язання і відповідальність.

" А коли ти не в правовому полі, то ти ні за що не відповідаєш. Тому наш пасажир сьогодні не має вибору майже. Буквально одиниці перевізників є легальними, які працюють в правовому полі, але, як правило, з такими машинами нічого не стається", — додав керівник асоціації.

Нагадаємо, 1 квітня Фокус писав про скандал з Bolt. Тоді громадська активістка Іванна Грищенко повідомила, що скористалась послугами служби таксі, щоб встигнути на акцію з підтримки полонених на станції метро "Арсенальна" в Києві. У якийсь момент вона почула, як водій спілкується з нею російською мовою, та зробила зауваження. Після цього, зі слів Грищенко, водій спинив машину, запропонував їй вийти, а потім схопив долонею за обличчя і почав штовхати.

Пізніше служба таксі відреагувала на скандал з водієм Bolt, який напав на пасажирку після зауваження про російську мову. У компанії заявили, що заблокували акаунт водія і тепер чоловік не працює з ними.