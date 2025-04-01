Мовний скандал в таксі: компанія Bolt звільнила водія, який напав на пасажирку

Служба таксі відреагувала на скандал з водієм Bolt, який напав на пасажирку після зауваження про російську мову. У компанії заявили, що заблокували акаунт водія і тепер чоловік не працює з ними.

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Про реакцію Bolt на скандал розповіло медіа hromadske.

Медіа повідомило, що отримало відповідь від компанії Bolt щодо нападу водія на жінку, яка зробила зауваження за російську мову на робочому місці. Згідно з заявою компанії, чоловіку заблокували доступ до сервісу і він тепер не працюватиме водієм у даній службі таксі. Також запевнили, що завжди "ретельно" вивчають скарги клієнтів. Можливі реакції на скарги — від бесіди з водієм до блокування роботи. У цьому випадку водій втратив доступ до застосунку Bolt назавжди, ідеться у статті hromadske. Також у заяві Bolt вказано, що за потреби передадуть правоохоронцям всю необхідну інформацію.

"Нам шкода, що пасажирка отримала неприємний досвід під час поїздки. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки", — навели журналісти фрагмент відповіді компанії.

У Bolt також наголосили, що нагадують водіям про використання української мови під час надання послуг. Клієнтам порадили скаржитись через застосунок, якщо у них є зауваження, написало hromadske.

На сторінках Національної поліції та уповноваженого з прав людини Тараса Кременя поки що немає коментарів щодо ситуації.

Скандал з Bolt — деталі

Зазначимо, 1 квітня Фокус писав про скандал з Bolt, про який hromadske розповіла громадська активістка Іванна Грищенко. Жінка повідомила, що скористалась послугами служби таксі, щоб встигнути на акцію з підтримки полонених на станції метро "Арсенальна" в Києві. У якийсь момент вона почула, як водій спілкується з нею російською мовою, та зробила зауваження. Після цього, зі слів Грищенко, водій спинив машину, запропонував їй вийти, а потім схопив долонею за обличчя і почав штовхати.

"Я тебе навчу розмовляти. Сволото. Падаль", — вигукував водій Bolt під час інциденту, розповіла журналістам Грищенко.

Журналісти отримали коментар від речника київського відомства Дмитро Грищенко. Посадовець повідомив, що правоохоронці зареєстрували заяву постраждалої, але на той момент її ще не внесли до системи ЄРДР. Зі слів Грищенка, з'ясовують обставини скандалу з водієм Bolt, спілкуються зі свідками.

Схожий скандал з Bolt відбувся восени 2023 року. Тоді водій, який також працював у Києві, вигнав з машини двох пасажирок, які робили зауваження щодо застосування російської.

Нагадуємо, в лютому водії таксі в Одесі відреагували на ініціативу Bolt щодо перевезення жінок водійками, а не водіями.