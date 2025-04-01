Языковой скандал в такси: компания Bolt уволила водителя, который напал на пассажирку

Служба такси отреагировала на скандал с водителем Bolt, который напал на пассажирку после замечания о русском языке. В компании заявили, что заблокировали аккаунт водителя и теперь мужчина не работает с ними.

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О реакции Bolt на скандал рассказало медиа hromadske.

Медиа сообщило, что получило ответ от компании Bolt относительно нападения водителя на женщину, которая сделала замечание за русский язык на рабочем месте. Согласно заявлению компании, мужчине заблокировали доступ к сервису и он теперь не будет работать водителем в данной службе такси. Также заверили, что всегда "тщательно" изучают жалобы клиентов. Возможные реакции на жалобы — от беседы с водителем до блокировки работы. В этом случае водитель потерял доступ к приложению Bolt навсегда, говорится в статье hromadske. Также в заявлении Bolt указано, что при необходимости передадут правоохранителям всю необходимую информацию.

"Нам жаль, что пассажирка получила неприятный опыт во время поездки. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения", — привели журналисты фрагмент ответа компании.

В Bolt также отметили, что напоминают водителям об использовании украинского языка при предоставлении услуг. Клиентам посоветовали жаловаться через приложение, если у них есть замечания, написало hromadske.

На страницах Национальной полиции и уполномоченного по правам человека Тараса Кремня пока нет комментариев по ситуации.

Скандал с Bolt — детали

Отметим, 1 апреля Фокус писал о скандале с Bolt, о котором hromadske рассказала общественная активистка Иванна Грищенко. Женщина сообщила, что воспользовалась услугами службы такси, чтобы успеть на акцию по поддержке пленных на станции метро "Арсенальная" в Киеве. В какой-то момент она услышала, как водитель общается с ней на русском языке, и сделала замечание. После этого, по словам Грищенко, водитель остановил машину, предложил ей выйти, а потом схватил ладонью за лицо и начал толкать.

"Я научу тебя разговаривать. Сволочь. Падаль", — выкрикивал водитель Bolt во время инцидента, рассказала журналистам Грищенко.

Журналисты получили комментарий от представителя киевского ведомства Дмитрий Грищенко. Чиновник сообщил, что правоохранители зарегистрировали заявление пострадавшей, но на тот момент его еще не внесли в систему ЕРДР. По словам Грищенко, выясняют обстоятельства скандала с водителем Bolt, общаются со свидетелями.

Похожий скандал с Bolt произошел осенью 2023 года. Тогда водитель, также работающий в Киеве, выгнал из машины двух пассажирок, сделавших замечания по поводу применения русского языка.

Напоминаем, в феврале водители такси в Одессе отреагировали на инициативу Bolt по перевозке женщин водительницами, а не водителями.