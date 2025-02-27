Як відповідь жінкам: в Одесі може з'явитися служба таксі "чоловіки для чоловіків" (відео)

Чоловіки в Одесі під час поїздки в таксі зможуть дивитись спортивні змагання та гарно відпочити, анонсував місцевий таксист.

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У Одесі пообіцяли створити службу таксі, яка обслуговуватиме виключно чоловіків. Клієнтів везтимуть до пункту призначення, а в салоні їх чекатиме випивка, закуска та особливі маршрути, які прокладатимуть далеко від працівників терцентрів комплектування. Відео з анонсом унікальних послуг з'явилось у соцмережі TikTok.

Інформація про новий сервіс для чоловіків з'явилась в акаунті Taxist_OD, пов'язаної, ймовірно, з одеською службою таксі. Чоловік на відео — водій, який веде машину та записує відео для потенційних клієнтів. Чути, що ідея нової послуги з'явилась після запуску проєкту Women for Women служби таксі Bolt. Автор запису заявив, що він пропонує аналогічний сервіс, але виключно для чоловіків. З його слів, він надаватиме повний пакет послуг — від випивки, чипсів та "сухариків", прокладання маршрутів далеко від блокпостів з ТЦК і аж до поїздок до "дєвочєк".

"Я запускаю сервіс в Одесі, де чоловік везтиме чоловіка, в таксі буде пивко, якісь ще випивончики: віскарик, горілочка. Зробимо екранчик, планшет чи екран, де будуть спортивні трансляції. Водій знатиме всі точки, масажі, дівчатка, стрепухи, все зі знижками буде. Також водій знатиме, де знаходяться всі блокпости і їх об'їжджатиме. Це буде лише у мене такий сервіс", — обіцяє чоловік своїм майбутнім клієнтам.

Під відео з'явились схвальні відгуки Коментатори радіють, що отримають послуги, на які так довго чекали. Інші ж зауважують, що такий сервіс має бути за замовчуванням для усіх пасажирів чоловічої статі.

Таксі в Україні — деталі

Відео про "таксі для чоловіків" з'явилось після того, як вдень 27 лютого служба Bolt у Facebook анонсувала нову послугу, яка діятиме поки що лише для Києва. Вказується, що послуга Women for Women — це можливість для жінок викликати машину, якою керуватиме виключно водійка. Щоб отримати послугу, слід пройти додаткову швидку верифікацію, ідеться у дописі Bolt. Також називається причина появи нового проєкту — для безпеки жінок.

"Ми розуміємо, наскільки важливе відчуття безпеки для пасажирок і водійок, тож створили нову категорію Women for Women. Вона покликана зробити подорожі зручнішими та спокійнішими для тих жінок, які надають перевагу таким поїздкам", — пояснила компанія Bolt.

Таксі в Україні - поїздки для водійок та пасажирок Фото: Facebook Таксі в Україні - вартість поїздки для пасажирок Фото: X (Twitter)

В Києві існує служба таксі Pink, у якій працюють лише жінки, а послуги надаються жінкам з дітьми до 12 років. На сторінці Facebook вказано, що серед послуг — безпечне довезення дітей до школи.

Зазначимо, у 2023 році компанія "Укрзалізниця" запровадила особливі вагони, в яких можна їхати лише жінкам з дітьми, при чому є обмеження для віку хлопчиків. Ідея з вагонами з'явилась через те, що українки не почували себе в безпеці в купе зі сторонніми чоловіками. Згідно з даними компанії, послуга має популярність, тому з часом сервіс розширили: з'явились спеціальні дитячі вагони.

Нагадуємо, 20 лютого проєкт NGL зібрав свідчення 20 жінок, які поскаржились на домагання викладачів акторської майстерності. Тим часом спалахнув секс-скандал у Львівському університеті: під підозрою опинився 87-річний викладач Йосип Лось.