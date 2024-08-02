Укрзалізниця запускає з Харкова до Закарпаття перший дитячий вагон: подробиці

Вартість квитка у дитячий вагон дорівнює ціні у купейний. Як зазначили в "УЗ", він облаштований манежами та сповивальними столиками для найменших пасажирів.

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Укрзалізниця анонсувала запуск першого дитячого купейного вагона, який з 8 серпня курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Про це повідомляє пресслужба національного перевізника.

Як зазначається, вагон оснащений так, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було в дорозі комфортно, безпечно та цікаво.

Повідомляється, що у процесі модернізації вагон отримав низку рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

За словами голови правління УЗ Євгена Лященка, вагон був спроєктований в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії та модернізований на Київському електровагоноремонтному заводі. Роботи з "осучаснення" вагона тривали близько пів року.

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"До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів", – наголосив Євген Лященко.

Квитки у цей вагон, який має маркування "Дитячий", як інформують в пресслужбі, можна придбати виключно через мобільний застосунок. Вартість квитка дорівнює вартості купейних квитків аналогічного класу в цьому ж поїзді. Принагідно у перевізника нагадали, що діти до 5 років користуються поїздами безоплатно та не потребують квитка.

Утім, судячи з даних застосунку, вільних місць на цей потяг взагалі немає.

Водночас в "Укрзалізниці" відмовилися показати, як виглядає інтер'єр цього "спецвагону", порадивши дочекатися його офіційного запуску.

Зазначимо, що поїзд, в якому немає плацкартних вагонів, відправляється через день з Харкова о 14:07 та прибуває до Ясіні Рахівського району о 10:06 наступного дня, таким чином перебуваючи у дорозі майже добу.

Нагадаємо, 12 червня 2023 року "Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе на низці своїх поїздів, у які посадка була доступною виключно для жінок і дітей віком до 6 років.

17 вересня стало відомо, що українка з 6-річним сином не змогла забронювати квиток у такий вагон і через це у мережі виник скандал.