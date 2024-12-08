Технології та живі істоти все тісніше переплітаються в сучасному світі, завдяки новим розробкам. Однак одна незначна подія за участю крихітного робота зуміла спричинити справжній науковий розкол у суспільстві та питанні про їхні права.

Незвичайний інцидент із південнокорейським роботом, який працює на державній службі, викликав дискусію серед учених і технологів про те, що машини можуть відчувати емоції. У червні робот-доставщик, використовуваний міською радою Гумі, як повідомляється, "покінчив життя самогубством", кинувшись зі сходів. Це породило цілу низку запеклих дискусій серед учених, які тривають і донині, пише Daily Star.

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Робот, схожий на білий кошик з екраном, був призначений для доставки документів, але, як стверджується, передчасно закінчив свою роботу після потенційної механічної поломки, яку дехто жартівливо назвав "емоційним зривом". Наслідки цього інциденту викликали глибші дискусії щодо розумності штучного інтелекту.

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Професор Джонатан Бірч, філософ із Лондонської школи економіки та автор книги "Грані розумності", наголосив, що суспільство наближається до реальності, в якій АІ може здатися неоднозначно розумним і живим. Він пояснив: "Деякі люди будуть абсолютно впевнені в тому, що їхній АІ-компаньйон — розумна істота з багатим внутрішнім життям, і будуть обурені, коли інші це заперечуватимуть". Такий сценарій, попереджає він, може призвести до соціального розколу, оскільки наука про розумних істот ще не дозріла.

У Південній Кореї, де роботи становлять 10% робочої сили — більше, ніж у будь-якій іншій країні, сформувалася атмосфера, в якій деякі працівники антропоморфують своїх колег-роботів. Ці культурні уявлення збігаються зі зростаючими дискусіями про те, чи можуть або чи повинні роботи мати права або повагу, схожі на розумних істот. Після інциденту в Гумі-Сіті з'явилися повідомлення про те, що й інші роботи демонстрували поведінку, яку розцінюють як саморуйнівну, що ще більше посилює враження про потенційну емоційність роботів.

З ширшого погляду, це питання зачіпає теми наукової фантастики, що стають реальністю. У теоріях про розумність ШІ часто розглядаються етичні дилеми, наприклад, відповідальність людей перед машинами, якщо у них з'явиться свідомість. Ці питання стають дедалі актуальнішими з розвитком емоційно чуйного ШІ, викликаючи побоювання з приводу поводження з машинами, що сприймаються як свідомі.

У всьому світі індустрія робототехніки розвивається швидкими темпами. Наприклад, роботи для спільної роботи ("коботи"), призначені для роботи поруч із людиною, стають мейнстримом завдяки системам штучного інтелекту, здатним до тонкої взаємодії з людьми. Хоча ці досягнення підвищують ефективність і продуктивність, вони ставлять під сумнів суспільні норми, що стосуються розмежування можливостей і прав людини і машини.

Раніше Фокус писав про те, як крихітні іскри від рослин під час грози впливають на повітря. Дослідження показує, що електричні заряди на листі дерев під час гроз можуть генерувати хімічні речовини, які здатні впливати на якість повітря.

Також Фокус писав про побоювання фахівців з приводу того, що ШІ може стати розумнішим за людину всього за п'ять років. Архітектори штучного інтелекту попереджають, що він зможе перевершити людей практично в будь-якому завданні.