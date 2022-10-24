Електрика на кінчиках листя. Крихітні іскри від рослин під час грози впливають на повітря

Дослідження показує, що електричні заряди на листі дерев під час гроз можуть генерувати хімічні речовини, які здатні впливати на якість повітря.

Related video

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні явища, коли грози викликають невеликі електричні розряди на наземних об'єктах. Найчастіше ці розряди, які ще називають коронами, видно на гострих листках рослин, пише New Atlas.

Група вчених-атмосферників з Університету штату Пенсільванія на чолі з метеорологом Вільямом Брюном, дійшли висновку, що під час гроз корони на листі можуть генерувати значні обсяги хімічних речовин, таких як гідроксильний радикал (OH) і гідропероксильний радикал (HO2), які можуть вплинути на якість повітря.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці газоподібні молекули є важливими агентами, що "очищають" нашу атмосферу — власне, вони здатні розкладати парникові гази, зокрема і метан. Однак ці молекули також можуть створювати високі рівні озону при зіткненні з киснем, тому їх вплив на якість повітря буде протилежним. На думку Брюна, на грози припадає близько 16% всього глобального атмосферного гідроксильного радикала, а тому вченим так важливе розуміння всіх потенційних джерел ОН, щоб краще прогнозувати якість повітря та зміну клімату в майбутньому.

Під час дослідження вчені спробували з'ясувати, скільки ОН може виділятися під час гроз — вони дійшли висновку, що корони рослин дійсно генерують екстремальну кількість гідроксильних радикалів. Передбачається, що великі ліси в майбутньому можуть призвести до екстремальних рівнів ОН під час гроз.

За словами ще однієї дослідниці, яка працює над проєктом, Яни Дженкінс, на всій планеті росте близько двох трильйонів дерев. Вони з колегами дійшли висновку, що у будь-який час на Землі відбувається близько 1800 гроз. Дженкінс вважає, що така кількість ОН, що виробляється під час гроз, насправді є критичної і може значно вплинути на якість повітря.

Дженкінс також зазначає, що отримані ними результати дають зрозуміти, що відкритий механізм навряд чи може значно вплинути на глобальне виробництво ОН, проте він є головним для великих лісів та екології дерев у них.

Раніше Фокус писав, що вчені порахували всі види дерев на Землі за допомогою шифрувальної машинки нацистів "Енігма".