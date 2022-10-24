Электричество на кончиках листьев. Крохотные искры от растений во время грозы влияют на воздух

Исследование показывает, что электрические заряды на листьях деревьев во время гроз могут генерировать химические вещества, которые способны влиять на качество воздуха.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении явления, когда грозы вызывают небольшие электрические разряды на наземных объектах. Чаще всего эти разряды, которые еще называют коронами, видны на остроконечных листьях растений, пишет New Atlas.

Группа ученых-атмосферников из Университета штата Пенсильвания во главе с метеорологом Уильямом Брюном, пришли к выводу, что во время гроз короны на листьях могут генерировать значительные объемы химических веществ, таких как гидроксильный радикал (OH) и гидропероксильный радикал (HO2), которые способны повлиять на качество воздуха.

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Эти газообразные молекулы являются важными "очищающими" агентами для нашей атмосферы — по сути они способны разлагать парниковые газы, в том числе и метан. Однако эти молекулы также могут создавать высокие уровни озона при столкновении с кислородом, в результате их влияние на качество воздуха будет противоположным. По мнению Брюна, на грозы приходится порядка 16% всего глобального атмосферного гидроксильного радикала, а потому ученым так важно понимание всех потенциальных источников ОН, чтобы лучше прогнозировать качество воздуха и изменение климата в будущем.

В ходе исследования ученые попытались выяснить, какое количество ОН может выделяться во время гроз — они пришли к выводу, что короны растений действительно генерируют экстремальное количество гидроксильных радикалов. Предполагается, что большие леса в будущем могут привести к экстремальным уровням ОН во время гроз.

По словам еще одного исследователя, работающего над проектом, Яны Дженкинс, по всей планете растет около двух триллионов деревьев. Они с коллегами пришли к выводу, что в любой момент времени на Земле происходит около 1800 гроз. Дженкинс считает, что такое количество, вырабатываемого во время гроз, ОН в действительности является критическим и может существенно повлиять на качество воздуха.

Дженкинс также отмечает, что полученные ими результаты дают понять, что открытый механизм вряд ли может значительным образом повлиять на глобальное производство ОН, однако он является ключевым для больших лесов и экологии деревьев в них.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали все виды деревьев на Земле с помощью шифровальной машинки нацистов "Энигма".