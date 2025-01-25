Смертельный контакт: ученые узнали возможный способ победы над сепсисом

Сепсис является опаснейшей инфекцией, часто заканчивающейся летальными исходами. Однако недавно ученые выяснили, что эти процессы запускают вовсе не инфицированные клетки, а эгоистично настроенные здоровые организмы, губящие все вокруг.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Конна сделали важное открытие, касающееся смертоносного развития сепсиса — заболевания, которое, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно уносит 11 миллионов жизней по всему миру.

Ученым удалось изучить смертельный процесс, которым известен сепсис и тем самым подойти ближе к предотвращению фатального исхода для людей, страдающих от него, пишет University of Connecticut.

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Исследование, опубликованное 23 января в журнале Cell, показало, как умирающие клетки непреднамеренно запускают смертельную цепную реакцию среди соседних клеток, подпитывая тяжелое воспаление, характерное для сепсиса. Сепсис возникает, когда иммунный ответ организма на инфекцию выходит из-под контроля, что приводит к распространенному воспалению, отказу органов и зачастую к смерти.

Важно

Сепсис проиграл: ученые смогли эффективно лечить его осложнения с помощью новой терапии

Хотя долгое время считалось, что инфекции сами вызывают эту воспалительную реакцию, последние исследования указывают на то, что ключевую роль в ней играют неинфицированные клетки. Эти здоровые клетки ведут себя так, как будто они заражены, погибают и посылают вредные сообщения соседним клеткам, что способствует продолжению воспалительного цикла.

Команда Университета Конна теперь идентифицировала эти сообщения как везикулы — крошечные пузырьки, связанные с мембраной, которые выбрасывают умирающие клетки в отчаянной попытке выжить. Процесс начинается с того, что действительно инфицированные клетки пытаются остановить распространение патогенов. Эти клетки выделяют на свою поверхность белок под названием газдермин-D, который образует поры, пробивающие клеточную мембрану, в результате чего клетка погибает и выпускает свое содержимое.

Однако некоторые клетки пытаются избежать смерти, выбрасывая участки своих поврежденных мембран, содержащие эти поры с газдермином-D. Выброшенные мембраны образуют везикулы, которые свободно плавают. Когда эти везикулы сталкиваются с близлежащими здоровыми клетками, поры газдермина-D встраиваются в их мембраны, поочередно убивая их.

Эта цепная реакция смерти распространяет воспаление и усугубляет симптомы сепсиса. Виджай Ратхинам, иммунолог из Медицинской школы Университета Конна и автор исследования, так описывает этот процесс: "Когда умирающая клетка высвобождает эти везикулы, они могут попросту перенести эти поры на поверхность соседней здоровой клетки, что приводит к ее гибели".

Этот непреднамеренный побочный эффект, когда клетки пытаются спастись сами, способствует развитию воспаления, наблюдаемого при сепсисе. В настоящее время Ратхинам и его команда изучают способы подавления образования или функционирования везикул газдермина-D, что может открыть путь к новым методам лечения не только сепсиса, но и других воспалительных заболеваний.

Подобные исследования — важнейший шаг к пониманию клеточных механизмов, вызывающих опасные заболевания, и они подчеркивают сложное взаимодействие между инфекцией, нашим организмом и воспалением. Открытие везикул газдермина-D начало новую страницу в борьбе с воспалительными заболеваниями, давая надежду на более эффективные методы их лечения в будущем.

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