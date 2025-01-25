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Технологии и наука

Смертельный контакт: ученые узнали возможный способ победы над сепсисом

организм, биология
Фото: New Atlas | Некоторые клетки пытаются избежать смерти, выбрасывая участки своих поврежденных мембран, запуская опасный процесс

Сепсис является опаснейшей инфекцией, часто заканчивающейся летальными исходами. Однако недавно ученые выяснили, что эти процессы запускают вовсе не инфицированные клетки, а эгоистично настроенные здоровые организмы, губящие все вокруг.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Конна сделали важное открытие, касающееся смертоносного развития сепсиса — заболевания, которое, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно уносит 11 миллионов жизней по всему миру.

Ученым удалось изучить смертельный процесс, которым известен сепсис и тем самым подойти ближе к предотвращению фатального исхода для людей, страдающих от него, пишет University of Connecticut.

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Исследование, опубликованное 23 января в журнале Cell, показало, как умирающие клетки непреднамеренно запускают смертельную цепную реакцию среди соседних клеток, подпитывая тяжелое воспаление, характерное для сепсиса. Сепсис возникает, когда иммунный ответ организма на инфекцию выходит из-под контроля, что приводит к распространенному воспалению, отказу органов и зачастую к смерти.

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Хотя долгое время считалось, что инфекции сами вызывают эту воспалительную реакцию, последние исследования указывают на то, что ключевую роль в ней играют неинфицированные клетки. Эти здоровые клетки ведут себя так, как будто они заражены, погибают и посылают вредные сообщения соседним клеткам, что способствует продолжению воспалительного цикла.

Команда Университета Конна теперь идентифицировала эти сообщения как везикулы — крошечные пузырьки, связанные с мембраной, которые выбрасывают умирающие клетки в отчаянной попытке выжить. Процесс начинается с того, что действительно инфицированные клетки пытаются остановить распространение патогенов. Эти клетки выделяют на свою поверхность белок под названием газдермин-D, который образует поры, пробивающие клеточную мембрану, в результате чего клетка погибает и выпускает свое содержимое.

Однако некоторые клетки пытаются избежать смерти, выбрасывая участки своих поврежденных мембран, содержащие эти поры с газдермином-D. Выброшенные мембраны образуют везикулы, которые свободно плавают. Когда эти везикулы сталкиваются с близлежащими здоровыми клетками, поры газдермина-D встраиваются в их мембраны, поочередно убивая их.

Эта цепная реакция смерти распространяет воспаление и усугубляет симптомы сепсиса. Виджай Ратхинам, иммунолог из Медицинской школы Университета Конна и автор исследования, так описывает этот процесс: "Когда умирающая клетка высвобождает эти везикулы, они могут попросту перенести эти поры на поверхность соседней здоровой клетки, что приводит к ее гибели".

Этот непреднамеренный побочный эффект, когда клетки пытаются спастись сами, способствует развитию воспаления, наблюдаемого при сепсисе. В настоящее время Ратхинам и его команда изучают способы подавления образования или функционирования везикул газдермина-D, что может открыть путь к новым методам лечения не только сепсиса, но и других воспалительных заболеваний.

Подобные исследования — важнейший шаг к пониманию клеточных механизмов, вызывающих опасные заболевания, и они подчеркивают сложное взаимодействие между инфекцией, нашим организмом и воспалением. Открытие везикул газдермина-D начало новую страницу в борьбе с воспалительными заболеваниями, давая надежду на более эффективные методы их лечения в будущем.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.