Сепсис проиграл: ученые смогли эффективно лечить его осложнения с помощью новой терапии

Сепсис, являясь сам по себе очень опасным заболеванием, способен вызвать целый ряд осложнений, которые делают его еще более смертельным и трудным в лечении. Однако недавно ученые выявили терапию, которая может справиться со страшной болезнью.

Related video

Сепсис остается одним из наиболее сложных для лечения состояний в современной медицине, часто приводя к острому повреждению легких (ОПЛ) и острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). Эти осложнения, характеризующиеся высокой смертностью, являются результатом сложного взаимодействия иммунной дисрегуляции, чрезмерного воспаления и коагуляции. Однако недавно ученые выяснили, что озоновая терапия может изменить ситуацию для миллионов людей, страдающих от этих осложнений, пишет JBR.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ключевым игроком в этом смертельно опасном процессе является образование внеклеточных ловушек нейтрофилов (NET), которые, хотя и имеют решающее значение для задержания патогенов, могут вызывать вредное воспаление и усугублять повреждение легких. Новое исследование Нанкинского медицинского университета, опубликованное в Journal of Biomedical Research, рассматривает новый способ решения этой проблемы: медицинскую озонотерапию, направленную на путь AMPK/SR-A1.

Важно

Еще не конец: ученые выяснили, что переболевшие сепсисом люди подвержены смертельному риску

Путь AMPK/SR-A1 — это как переключатель в организме, который помогает регулировать реакцию клеток на стресс и очищать их от вредных остатков. Активируя этот "переключатель", озонотерапия помогает иммунным клеткам организма очистить организм от вредных веществ, которые усугубляют повреждение легких при сепсисе. Это исследование продемонстрировало значительное улучшение показателей выживаемости и функции легких у мышей с ОПЛ, вызванной сепсисом. Используя способность озона модулировать ключевые иммунные реакции, исследователи обнаружили значительное снижение образования NET и восстановление иммунного баланса.

Терапевтические преимущества озонотерапии были связаны учеными именно с активацией пути AMPK/SR-A1. Этот механизм повышал способность макрофагов очищать вредные NET, тем самым уменьшая повреждение легких и системное воспаление. Эксперименты на мышах, лишенных рецептора SR-A1, показали его незаменимую роль, поскольку отсутствие этого рецептора сводило на нет все защитные эффекты озонотерапии. Всесторонняя оценка легочной функции, кровотока и динамики белков также подтвердила эффективность терапии.

Доктор Вэнь-Тао Лю, ведущий исследователь, подчеркнул преобразующий потенциал этих результатов, заявив: "Наше исследование демонстрирует, что медицинская озонотерапия может значительно улучшить лечение ОПЛ, вызванной сепсисом. Активируя AMPK/SR-A1-путь, озонотерапия очищает вредные NET, восстанавливает иммунный баланс и уменьшает воспаление, что является очень важным шагом к поиску эффективного лечения".

Если эти результаты перейдут в успешные клинические испытания на людях, озонотерапия может произвести революцию в лечении осложнений, связанных с сепсисом. Она может заполнить важнейший пробел в лечении заболеваний, которые в настоящее время зависят от поддерживающей терапии с ограниченными терапевтическими возможностями, считают авторы. Более того, его способность улучшать выживаемость и восстанавливать функцию легких может существенно снизить нагрузку на отделения интенсивной терапии во всем мире.

Исследования озонотерапии в различных областях медицины в прошлом уже показывали ее эффективность в повышении антиоксидантного потенциала и снижении воспаления. Это согласуется с более широкими данными, подтверждающими ее преимущества при осторожном и точечном применении.

Ранее Фокус писал о том, что ВИЧ смогут лечить с помощью одной лишь инъекции. Исследователям помогли две макаки, которые излечились от вируса иммунодефицита обезьян.

Также Фокус писал о тайной комнате у нас в мозгу, где может скрываться ВИЧ. Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.