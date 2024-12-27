Сепсис програв: учені змогли ефективно лікувати його ускладнення за допомогою нової терапії

Сепсис, будучи сам по собі дуже небезпечним захворюванням, здатний викликати цілу низку ускладнень, які роблять його ще більш смертельним і важким у лікуванні. Однак нещодавно вчені виявили терапію, яка може впоратися зі страшною хворобою.

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Сепсис залишається одним із найскладніших для лікування станів у сучасній медицині, часто призводячи до гострого ушкодження легень (ГУЛ) і гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС). Ці ускладнення, що характеризуються високою смертністю, є результатом складної взаємодії імунної дисрегуляції, надмірного запалення та коагуляції. Однак нещодавно вчені з'ясували, що озонова терапія може змінити ситуацію для мільйонів людей, які страждають від цих ускладнень, пише JBR.

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Ключовим гравцем у цьому смертельно небезпечному процесі є утворення позаклітинних пасток нейтрофілів (NET), які, хоча й мають вирішальне значення для затримання патогенів, можуть спричиняти шкідливе запалення та посилювати ушкодження легень. Нове дослідження Нанкінського медичного університету, опубліковане в Journal of Biomedical Research, розглядає новий спосіб вирішення цієї проблеми: медичну озонотерапію, спрямовану на шлях AMPK/SR-A1.

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Ще не кінець: учені з'ясували, що люди, які перехворіли на сепсис, схильні до смертельного ризику

Шлях AMPK/SR-A1 — це наче перемикач в організмі, який допомагає регулювати реакцію клітин на стрес і очищати їх від шкідливих залишків. Активуючи цей "перемикач", озонотерапія допомагає імунним клітинам організму очистити організм від шкідливих речовин, що посилюють ушкодження легень під час сепсису. Це дослідження продемонструвало значне поліпшення показників виживаності та функції легень у мишей з ГУЛ, спричиненою сепсисом. Використовуючи здатність озону модулювати ключові імунні реакції, дослідники виявили значне зниження утворення NET і відновлення імунного балансу.

Терапевтичні переваги озонотерапії були пов'язані вченими саме з активацією шляху AMPK/SR-A1. Цей механізм підвищував здатність макрофагів очищати шкідливі NET, тим самим зменшуючи ушкодження легень і системне запалення. Експерименти на мишах, позбавлених рецептора SR-A1, показали його незамінну роль, оскільки відсутність цього рецептора зводила нанівець усі захисні ефекти озонотерапії. Всебічна оцінка легеневої функції, кровотоку і динаміки білків також підтвердила ефективність терапії.

Доктор Вень-Тао Лю, провідний дослідник, наголосив на перетворюючому потенціалі цих результатів, заявивши: "Наше дослідження демонструє, що медична озонотерапія може значно покращити лікування ГУЛ, спричиненої сепсисом. Активуючи AMPK/SR-A1-шлях, озонотерапія очищає шкідливі NET, відновлює імунний баланс та зменшує запалення, що є дуже важливим кроком до пошуку ефективного лікування".

Якщо ці результати перейдуть в успішні клінічні випробування на людях, озонотерапія може зробити революцію в лікуванні ускладнень, пов'язаних із сепсисом. Вона може заповнити найважливішу прогалину в лікуванні захворювань, які нині залежать від підтримуючої терапії з обмеженими терапевтичними можливостями, вважають автори. Ба більше, його здатність покращувати виживаність і відновлювати функцію легенів може істотно знизити навантаження на відділення інтенсивної терапії в усьому світі.

Дослідження озонотерапії в різних галузях медицини в минулому вже показували її ефективність у підвищенні антиоксидантного потенціалу і зниженні запалення. Це узгоджується з ширшими даними, що підтверджують її переваги при обережному і точковому застосуванні.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.