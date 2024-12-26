Чоловіки одягли сукні для відео: всі сміялись, поки не почули, скільки вони заробили й для чого

Батьки почали працювати кур'єрами та будівельниками, щоб зібрати необхідні кошти, але цих грошей було недостатньо. Тоді вони наважились на такий креативний крок.

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П'ятеро чоловіків у Китаї поголили голови й вдягли балетні пачки, щоб станцювати для відео. Таким чином вони вирішили оголосити про збір коштів для своїх дітей, які борються з рідкісним видом раку. Цей ролик, опублікований на сторінці під назвою "Батьки п'яти маленьких супергероїв", охопив аудиторію в 300 тисяч підписників, пише видання South China Morning Post.

"Ми об'єднуємося, щоб боротися з монстром заради наших маленьких супергероїв", — вказали вони в описі до ролика.

У кадрі батьки незграбно танцюють під електронну музику, одягнені в білі сукні. Їхні діти (наймолодшому лише чотири роки, а найстаршому — сім) борються з нейробластомою — рідкісним видом раку, що швидко прогресує, має високий рівень смертності й дуже важко піддається лікуванню.

Родини живуть у сільській місцевості, тож не можуть самостійно оплатити лікування. Один з батьків, Лі Чжанбін, розповідає, що одна доза необхідних ліків коштує $8,2 тисячі, а для проходження курсу лікування потрібно щонайменше 15 доз.

Батьки одяглись в білі сукні заради спасіння дітей Фото: QQ.com

"Лікарі сказали, що наші діти мають лише близько 20% шансів на виживання, але ми ніколи не здаємося", — сказав чоловік.

Щоб зібрати кошти, батьки почали працювати кур'єрами та будівельниками, заробляючи лише 280 доларів США на місяць.

Вони почали знімати свої танці, одягаючи чудернацьке вбрання, щоб зацікавити глядачів. Їхня самовідданість принесла плоди: деякі трансляції збирали до 20 тисяч користувачів мережі. Загалом заробіток на трансляціях перевищив один мільйон юанів, але всього потрібно зібрати шість ($825 тисяч). Кошти вони ділять між собою й насамперед спрямовують на лікування дитини, яка потребує екстреної допомоги.

Користувачі мережі похвалили чоловіків за відданість та відчайдушну боротьбу за життя малюків.

"Знаючи, що їхні зусилля можуть не врятувати дітей, вони все одно роблять все, що в їхніх силах. Ці батьки — справжні герої", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: "Сподіваюся, що організації, які підтримують дітей, зможуть врятувати їх. Бажаю діткам повного та швидкого одужання!".

Нагадаємо, раніше рієлторка Корі Тессьє та її чоловіка Майкл з Нью-Гемпширу (Велика Британія) вирішили подарувати своїй дочці, яку звуть Рейган, маленьке цуценя, однак до кінця тримали інтригу. Відео, на якому дитина розпаковує свій подарунок, миттєво стало вірусним.

Крім того, для всіх, хто цікавиться, як важко живеться батькам, 30-річна Клер Морган поділилася відео, яке точно передає рівень втоми під час догляду за маленькою дитиною.