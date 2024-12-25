Дівчинці подарували іграшкове щеня: вона не була готова до того, що станеться далі (відео)

У кадрі можна побачити, як одягнена у піжаму Рейган відкриває спеціальну коробку під ялинкою, а в ній лежить м'яка іграшка бернського гірського собаки. Однак справжній сюрприз був попереду.

Related video

Рієлторка Корі Тессьє та її чоловіка Майкл з Нью-Гемпширу (Велика Британія) вирішили подарувати своїй дочці, яку звуть Рейган, маленьке цуценя, однак до кінця тримали інтригу. Відео, на якому дитина розпаковує свій подарунок, миттєво стало вірусним, зібравши в TikTok 4,5 мільйона вподобайок.

"Найкращий подарунок з усіх. Маленький хлопчик Мейджор з нами вже 3 роки", — зазначила в описі до ролика авторка.

У кадрі можна побачити, як одягнена у піжаму Рейган відкриває спеціальну коробку під ялинкою, а в ній лежить м'яка іграшка бернського гірського собаки. Дівчинка радісно реагує на презент: називає його "дуже милим", а потім читає нашийник, де вказано кличку.

Коли дитина показує іграшку батькам, то навіть не підозрює, що до неї повільно прямує справжній крихітний песик. Дівчинка зупиняється, застигши на місці, коли нарешті помічає щеня, яке виляє крихітним хвостиком, просячись до неї на ручки.

Реакція дівчинки на подарунок Фото: TikTok

"Моя донька Рейган — єдина дитина в сім’ї, вона любить своїх пухнастих братів", — зізнається горда мама.

Реакція людей

Користувачі TikTok були зворушені цим відео, яке зібрало в TikTok понад 34 мільйони переглядів та безліч реакцій. Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене у кадрі.

"Моє цуценя, яке я отримала на Різдво 16 років тому, померло цього місяця. Я дуже вдячна, що змогла провести з ним так багато часу", — розповіла свою історію одна з учасниць обговорення;

Інший додав: "Ми любимо вдячних дітей. Видно, що вона хороша дівчинка!";

"Яка чутлива, любляча маленька леді", — зазначив ще один юзер під відео.

Нагадаємо, раніше 56-річна Лора Прілл з Огайо (США) замовила дизайнерський букет, щоб підбадьорити свою 60-річну сестру Лізу Галлі, яка лежала у лікарні. Жінка впала в істерику, побачивши привезену кур’єром квіткову композицію.

Також ми розповідали, що жінка з Австралії придумала геніальний спосіб відсвяткувати 18-річчя свого сина, піднісши йому незвичайний і дуже продуманий саморобний подарунок.