Девочке подарили игрушечного щенка: она не была готова к тому, что произойдет дальше (видео)

В кадре можно увидеть, как одетая в пижаму Рейган открывает специальную коробку под елкой, а в ней лежит мягкая игрушка бернской горной собаки. Однако настоящий сюрприз был впереди.

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Риелтор Кори Тессье и ее супруг Майкл из Нью-Гемпшира (Великобритания) решили подарить своей дочери, которую зовут Рейган, маленького щенка, однако до конца держали интригу. Видео, на котором ребенок распаковывает свой подарок, мгновенно стало вирусным, собрав в TikTok 4,5 миллиона лайков.

"Лучший подарок из всех. Маленький мальчик Мейджор с нами уже 3 года", — отметила в описании к ролику автор.

В кадре можно увидеть, как одетая в пижаму Рейган открывает специальную коробку под елкой, а в ней лежит мягкая игрушка бернской горной собаки. Девочка радостно реагирует на презент: называет его "очень милым", а затем читает ошейник, где указана кличка.

Когда ребенок показывает игрушку родителям, то даже не подозревает, что к нему медленно направляется настоящий крошечный песик. Девочка останавливается, застыв на месте, когда наконец замечает щенка, виляющего крошечным хвостиком.

Реакция девочки на подарок Фото: TikTok

"Моя дочь Рейган — единственный ребенок в семье, она любит своих пушистых братьев", — признается гордая мама.

Реакция людей

Пользователи TikTok были тронуты этим видео, которое собрало в TikTok более 34 миллионов просмотров и множество реакций. Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в кадре.

"Мой щенок, которого я получила на Рождество 16 лет назад, умер в этом месяце. Я очень благодарна, что смогла провести с ним так много времени", — рассказала свою историю одна из участниц обсуждения;

Другой добавил: "Мы любим благодарных детей. Видно, что она хорошая девочка!";

"Какая чувствительная, любящая маленькая леди", — отметил еще один юзер под видео.

Напомним, ранее 56-летняя Лора Прилл из Огайо (США) заказала дизайнерский букет, чтобы подбодрить свою 60-летнюю сестру Лизу Галли, которая лежала в больнице. Женщина впала в истерику, увидев привезенную курьером цветочную композицию.

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