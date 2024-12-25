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МирФан

Девочке подарили игрушечного щенка: она не была готова к тому, что произойдет дальше (видео)

Подарок на Рождество, реакция детей на презент, интересные истории удивительные случаи из жизни
Фото: Instagram | Реакция девочки на подарок завирусилась в сети

В кадре можно увидеть, как одетая в пижаму Рейган открывает специальную коробку под елкой, а в ней лежит мягкая игрушка бернской горной собаки. Однако настоящий сюрприз был впереди.

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Риелтор Кори Тессье и ее супруг Майкл из Нью-Гемпшира (Великобритания) решили подарить своей дочери, которую зовут Рейган, маленького щенка, однако до конца держали интригу. Видео, на котором ребенок распаковывает свой подарок, мгновенно стало вирусным, собрав в TikTok 4,5 миллиона лайков.

"Лучший подарок из всех. Маленький мальчик Мейджор с нами уже 3 года", — отметила в описании к ролику автор.

В кадре можно увидеть, как одетая в пижаму Рейган открывает специальную коробку под елкой, а в ней лежит мягкая игрушка бернской горной собаки. Девочка радостно реагирует на презент: называет его "очень милым", а затем читает ошейник, где указана кличка.

Когда ребенок показывает игрушку родителям, то даже не подозревает, что к нему медленно направляется настоящий крошечный песик. Девочка останавливается, застыв на месте, когда наконец замечает щенка, виляющего крошечным хвостиком.

Подарок на Рождество, реакция детей на презент, интересные истории удивительные случаи из жизни Fullscreen
Реакция девочки на подарок
Фото: TikTok

"Моя дочь Рейган — единственный ребенок в семье, она любит своих пушистых братьев", — признается гордая мама.

Реакция людей

Пользователи TikTok были тронуты этим видео, которое собрало в TikTok более 34 миллионов просмотров и множество реакций. Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в кадре.

  • "Мой щенок, которого я получила на Рождество 16 лет назад, умер в этом месяце. Я очень благодарна, что смогла провести с ним так много времени", — рассказала свою историю одна из участниц обсуждения;
  • Другой добавил: "Мы любим благодарных детей. Видно, что она хорошая девочка!";
  • "Какая чувствительная, любящая маленькая леди", — отметил еще один юзер под видео.

Напомним, ранее 56-летняя Лора Прилл из Огайо (США) заказала дизайнерский букет, чтобы подбодрить свою 60-летнюю сестру Лизу Галли, которая лежала в больнице. Женщина впала в истерику, увидев привезенную курьером цветочную композицию.

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