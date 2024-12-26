Мужчины надели платья для видео: все смеялись, пока не услышали, сколько они заработали и для чего

Родители начали работать курьерами и строителями, чтобы собрать необходимые средства, но этих денег было недостаточно. Тогда они решились на такой творческий шаг.

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Пять мужчин в Китае побрили головы и надели балетные пачки, чтобы станцевать для видео. Таким образом они решили объявить о сборе средств для своих детей, которые борются с редким видом рака. Этот ролик, опубликованный на странице под названием "Родители пяти маленьких супергероев", охватил аудиторию в 300 тысяч подписчиков, пишет издание South China Morning Post.

"Мы объединяемся, чтобы бороться с монстром ради наших маленьких супергероев", — указали они в описании к ролику.

В кадре родители танцуют под электронную музыку, одетые в белые платья. Их дети (самому младшему всего четыре года, а самому старшему — семь) борются с нейробластомой — редким видом рака, который быстро прогрессирует, имеет высокий уровень смертности и очень трудно поддается лечению.

Семьи живут в сельской местности, поэтому не могут самостоятельно оплатить лечение. Один из родителей, Ли Чжанбин, рассказывает, что одна доза необходимых лекарств стоит $8,2 тысячи, а для прохождения курса лечения нужно не менее 15 доз.

Родители оделись в белые платья ради спасения детей Фото: QQ.com

"Врачи сказали, что наши дети имеют лишь около 20% шансов на выживание, но мы никогда не сдаемся", — сказал мужчина.

Чтобы собрать средства, родители начали работать курьерами и строителями, зарабатывая всего 280 долларов США в месяц.

Они начали снимать свои танцы, надевая причудливые наряды, чтобы заинтересовать зрителей. Их самоотверженность принесла плоды: некоторые трансляции собирали до 20 тысяч пользователей сети. В целом заработок на трансляциях превысил один миллион юаней, но всего нужно собрать шесть ($825 тысяч). Средства они делят между собой и в первую очередь направляют на лечение ребенка, который нуждается в экстренной помощи.

Пользователи сети похвалили мужчин за преданность и отчаянную борьбу за жизнь малышей.

"Зная, что их усилия могут не спасти детей, они все равно делают все, что в их силах. Эти родители — настоящие герои", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Надеюсь, что организации, которые поддерживают детей, смогут спасти их. Желаю деткам полного и скорейшего выздоровления!".

Напомним, ранее риелтор Кори Тессье и ее муж Майкл из Нью-Гемпшира (Великобритания) решили подарить своей дочери, которую зовут Рейган, маленького щенка, однако до конца держали интригу. Видео, на котором ребенок распаковывает свой подарок, мгновенно стало вирусным.

Кроме того, для всех, кто интересуется, как тяжело живется родителям, 30-летняя Клэр Морган поделилась видео, которое точно передает уровень усталости во время ухода за маленьким ребенком.