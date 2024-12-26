Камера показала момент, когда мама кладет ребенка обратно в кровать, но есть проблема (видео)

В разговоре с журналистами Клэр Морган призналась, что до этого момента не знала, что такой уровень усталости существует.

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Для всех, кто интересуется, как тяжело живется родителям, 30-летняя Клэр Морган поделилась видео, которое точно передает уровень усталости во время ухода за маленьким ребенком. Этот ролик стал вирусным в TikTok, собрав более 26,1 миллиона просмотров, большое количество лайков и комментариев.

Новоиспеченную маму из Нового Южного Уэльса (Австралия) сняли на видеоняню, когда она посреди ночи пыталась аккуратно положить своего сына Хантера в кроватку, не разбудив. Ему тогда было всего 4 недели. Впрочем, проблема заключалась в том, что малыш уже крепко спал в кроватке, а Морган укачивала "воздух".

В разговоре с журналистами женщина призналась, что до этого момента не знала, что такой уровень усталости существует. Она увидела в этом юмористическую сторону, но поняла, что пришло время отдохнуть.

"Я была в таком состоянии, что осторожно вернула спящего ребенка в кроватку, когда он уже был там. Мы узнали об этом только потому, что монитор показывал, сколько раз за ночь приходила няня", — пояснила мать в интервью изданию Newsweek.

К счастью, после первых шести недель Клэр гораздо лучше приспособилась к материнству и организовала более удобный распорядок дня.

Мама забыла, что уже уложила малыша Фото: TikTok

"Я до смерти боялась заснуть, когда кормила грудью. Очевидно, это дало обратный эффект и сделало меня более уставшей, когда я должна была отдыхать. С тех пор все пошло к лучшему. К тому же у меня есть муж, который очень поддерживает и помогает", — добавляет Морган, гордая мать двоих детей.

Женщина была поражена огромной поддержкой и позитивом своих зрителей. Многие мамы в комментариях поделились собственным опытом — за несколько дней в TikTok появилось более 19 тысяч комментариев.

"Однажды я держала свою дочь всю ночь, потому что двойня спала в ее колыбели. Но у меня не было никакой двойни";

"Вам нужен отдых, мама, попросите о помощи";

"Материнство не для слабых".

Напомним, ранее беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров.

А вот 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью. Соответствующий ролик быстро завирусился в TikTok.