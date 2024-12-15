"Мурашки по коже": отец не может поверить в то, что увидел на скрытой камере (фото)

На опубликованном снимке можно увидеть малыша Маркуса, который стоит в своей кроватке, держась за край, а перед ним нависает какая-то тень.

Related video

У отца пробежали "мурашки по коже", когда он просматривал запись с камеры наблюдения в детской комнате своего сына и заметил нечто похожее на призрака, который разговаривает с ребенком. Соответствующие кадры появились на одном из форумов в Reddit.

Кристофер Маркус из Иллинойса (США) обратился к пользователям сети, чтобы разобраться в том, что именно он увидел в кадре.

"Я проснулся от того, что мой сын плачет, и увидел это на камере. Зашел в комнату, но там никого не было — сразу появилась паника. Это впервые, когда я по-настоящему испугался своего дома. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю об этом", — рассказывает мужчина в интервью Newsweek.

На снимках можно увидеть малыша Маркуса, который стоит в своей кроватке, держась за край, а перед ним нависает какая-то тень. Эти кадры стали вирусными, собрав более 57 тысяч лайков и множество комментариев.

На записи можно увидеть таинственную фигуру Фото: Reddit

Люди начали делиться похожим опытом.

"Нечто подобное произошло с нами несколько месяцев назад. Сын сначала неразборчиво что-то говорил, а потом начал безудержно смеяться, полностью сосредоточившись на чем-то над кроваткой", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Безусловно, это не тот пост, который я хотел бы увидеть перед сном. Мы только что купили дом после смерти предыдущего владельца и также установили камеры";

"Честно говоря, похоже на табуретку или коробку с игрушками у стены и несколько случайных вещей на полу", — нашел объяснение следующий юзер.

Скептики, в свою очередь, отметили, что это, скорее всего, может быть парейдолией — психологическим феноменом, при котором люди мысленно оживляют неодушевленные объекты.

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила скрытые камеры в своем доме, однако неожиданно увидела на записях нечто странное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

Кроме того, в США арестовали сотрудника круизной компании Royal Caribbean за то, что он якобы установил скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров, чтобы шпионить за молодыми девушками.