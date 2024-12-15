"Мурашки по шкірі": батько не може повірити в те, що побачив на прихованій камері (фото)

На опублікованому знімку можна побачити малюка Маркуса, який стоїть у своєму ліжечку, тримаючись за край, а перед ним нависає якась тінь.

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У батька пробігли "мурашки по шкірі", коли він переглядав запис з камери спостереження у дитячій кімнаті свого сина й помітив щось схоже на привида, котрий розмовляє з малюком. Відповідні кадри з’явились на одному з форумів на Reddit.

Крістофер Маркус з Іллінойсу (США) звернувся до користувачів мережі, аби розібратися в тому, що саме він побачив у кадрі.

"Я прокинувся від того, що мій син плаче, і побачив це на камері. Зайшов у кімнату, але там нікого не було — відразу з’явилась паніка. Це вперше, коли я по-справжньому злякався свого будинку. Досі мурашки по шкірі, коли згадую", — розповідає чоловік в інтерв'ю Newsweek.

На знімках можна побачити малюка Маркуса, який стоїть у своєму ліжечку, тримаючись за край, а перед ним нависає якась тінь. Ці кадри стали вірусними, зібравши більш ніж 57 тисячі вподобайок і безліч коментарів.

На записі можна побачити таємничу фігуру Фото: Reddit

Люди почали ділитися схожим досвідом.

"Щось подібне сталося з нами кілька місяців тому. Син спочатку нерозбірливо щось лепетав, а потім почав нестримно сміятися, повністю зосередившись на чомусь над ліжечком", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Безумовно, це не той пост, який я хотів би побачити перед сном. Ми щойно купили будинок після смерті попереднього власника й також встановили камери";

"Чесно кажучи, схоже на табуретку або коробку з іграшками біля стіни й кілька випадкових речей на підлозі", — знайшов пояснення наступний юзер.

Скептики, своєю чергою, зазначили, що це, найімовірніше, може бути парейдолією — психологічним феноменом, при якому люди подумки одухотворяють неживі об'єкти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайлу Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила приховані камери у своєму будинку, однак несподівано побачила на записах дещо дивне. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

Крім того, у США заарештували співробітника круїзної компанії Royal Caribbean за те, що він нібито встановив приховані камери у ванних кімнатах пасажирів, аби шпигувати за молодими дівчатами.