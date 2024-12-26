Камера показала момент, коли мама кладе дитину назад у ліжко, але є проблема (відео)

У розмові з журналістами Клер Морган зізналась, що до цього моменту не знала, що такий рівень втоми існує.

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Для всіх, хто цікавиться, як важко живеться батькам, 30-річна Клер Морган поділилася відео, яке точно передає рівень втоми під час догляду за маленькою дитиною. Цей ролик став вірусним у TikTok, зібравши більш ніж 26,1 мільйона переглядів, велику кількість вподобайок та коментарів.

Новоспечену маму з Нового Південного Уельсу (Австралія) зняли на відеоняню, коли вона серед ночі намагалася акуратно покласти свого сина Хантера в ліжечко, не розбудивши. Йому тоді було лише 4 тижні. Утім, проблема полягала в тому, що малюк вже міцно спав у ліжечку, а Морган колисала "повітря".

У розмові з журналістами жінка зізналась, що до цього моменту не знала, що такий рівень втоми існує. Вона побачила в цьому гумористичну сторону, але зрозуміла, що настав час відпочити.

"Я була в такому стані, що обережно повернула сплячу дитину в ліжечко, коли вона уже була там. Ми дізналися про це лише тому, що монітор показував, скільки разів за ніч приходила няня", — пояснила матір в інтерв’ю виданню Newsweek.

На щастя, після перших шести тижнів Клер набагато краще пристосувалася до материнства й організувала зручніший розпорядок дня.

Мама забула, що вже вклала малюка Фото: TikTok

"Я до смерті боялася заснути, коли годувала груддю. Очевидно, це дало зворотний ефект і зробило мене більш втомленою, коли я мала відпочивати. З того часу все пішло на краще. До того ж у мене є чоловік, який дуже підтримує і допомагає", — додає Морган, горда мати двох дітей.

Жінка була вражена величезною підтримкою та позитивом своїх глядачів. Багато мам у коментарях поділилися власним досвідом — за кілька днів у TikTok з'явилося понад 19 тисяч коментарів.

"Одного разу я тримала свою доньку всю ніч, тому що двійня спала в її колисці. Але у мене не було ніякої двійні";

"Вам потрібен відпочинок, мамо, попросіть про допомогу";

"Материнство не для слабких".

Нагадаємо, раніше бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів.

А от 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю. Відповідний ролик швидко завірусився у TikTok.