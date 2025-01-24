Новый правительственный проект: военные смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки

Новая программа даст возможность для военных ВСУ бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, в которых доступны такие услуги: на проект в 2025 году уже заложено 190 миллионов.

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Правительство утвердило порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих, предусмотренный на случай потери репродуктивных функций при исполнении боевых обязанностей. Такое решение позволяет воинам ВСУ и других структур, связанных с обороной государства, возможность бесплатно сдавать и хранить репродуктивные клетки организма. В частности речь идет также о работниках тех институтов, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 января.

Ранее военнослужащие и работники других оборонных структур государства осуществляли такие действия за свой счет.

Программа предусматривает, что воспользоваться такой возможностью военные смогут в тех медицинских учреждениях, где предоставляют услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий. На проект в государственном бюджете на 2025 год уже заложено 190 миллионов.

Также в ведомстве сообщили, что те, кто уже сдал биологический материал на хранение за свой счет, могут также воспользоваться этим правом. Необходимо будет только подать соответствующее заявление в медицинское учреждение.

Сохранение репродуктивных клеток для ВСУ: как это будет работать

На сайте Министерства здравоохранения Украины разместили разъяснения относительно того, каким образом будет происходить такая процедура.

Сначала военнослужащий должен пройти медицинское обследование, на которое он должен получить направление у командира воинской части; В медучреждении военный должен получить направление от врача, который будет вести его, а также написать заявление; Состоится забор и помещение на хранение репродуктивных клеток.

Обратим внимание, что предварительно НСЗУ должна заключить договоры с медицинскими учреждениями, где такие услуги предусмотрены. После этого публично объявят перечень учреждений, в которых военнослужащие смогут воспользоваться правом на бесплатное изъятие и хранение репродуктивных клеток.

Также Кабмин принял изменения, по которым осужденные министры и нардепы могут заменить наказание на службу в ВСУ. Об этом Фокус сообщал 24 января.

Ранее Кабмин изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки. С тех пор обновленные правила будут касаться призыва гражданам во время мобилизации, а также условий, при которых они могут получить право на отсрочку, как рассказывал Фокус 21 января.