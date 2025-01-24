Новый правительственный проект: военные смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки
Новая программа даст возможность для военных ВСУ бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, в которых доступны такие услуги: на проект в 2025 году уже заложено 190 миллионов.
Правительство утвердило порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих, предусмотренный на случай потери репродуктивных функций при исполнении боевых обязанностей. Такое решение позволяет воинам ВСУ и других структур, связанных с обороной государства, возможность бесплатно сдавать и хранить репродуктивные клетки организма. В частности речь идет также о работниках тех институтов, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 января.
Ранее военнослужащие и работники других оборонных структур государства осуществляли такие действия за свой счет.
Программа предусматривает, что воспользоваться такой возможностью военные смогут в тех медицинских учреждениях, где предоставляют услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий. На проект в государственном бюджете на 2025 год уже заложено 190 миллионов.
Также в ведомстве сообщили, что те, кто уже сдал биологический материал на хранение за свой счет, могут также воспользоваться этим правом. Необходимо будет только подать соответствующее заявление в медицинское учреждение.
Сохранение репродуктивных клеток для ВСУ: как это будет работать
На сайте Министерства здравоохранения Украины разместили разъяснения относительно того, каким образом будет происходить такая процедура.
- Сначала военнослужащий должен пройти медицинское обследование, на которое он должен получить направление у командира воинской части;
- В медучреждении военный должен получить направление от врача, который будет вести его, а также написать заявление;
- Состоится забор и помещение на хранение репродуктивных клеток.
Обратим внимание, что предварительно НСЗУ должна заключить договоры с медицинскими учреждениями, где такие услуги предусмотрены. После этого публично объявят перечень учреждений, в которых военнослужащие смогут воспользоваться правом на бесплатное изъятие и хранение репродуктивных клеток.
Также Кабмин принял изменения, по которым осужденные министры и нардепы могут заменить наказание на службу в ВСУ. Об этом Фокус сообщал 24 января.
Ранее Кабмин изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки. С тех пор обновленные правила будут касаться призыва гражданам во время мобилизации, а также условий, при которых они могут получить право на отсрочку, как рассказывал Фокус 21 января.