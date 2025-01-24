Новий урядовий проєкт: військові зможуть безплатно зберігати репродуктивні клітини

Нова програма дасть можливість для військових ЗСУ безплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, в яких доступні такі послуги: на проєкт у 2025 році вже закладено 190 мільйонів.

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Уряд затвердив порядок зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, передбачений на випадок втрати репродуктивних функцій під час виконання бойових обов’язків. Таке рішення дозволяє воїнам ЗСУ та інших структур, пов’язаних з обороною держави, можливість безплатно здавати та зберігати репродуктивні клітини організму. Зокрема йдеться також про працівників тих інституцій, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи, пов’язані із забезпеченням національної безпеки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 січня.

Раніше військовослужбовці та працівники інших оборонних структур держави здійснювали такі дії за власний кошт.

Програма передбачає, що скористатися такою можливістю військові зможуть у тих медичних закладах, де надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. На проєкт у державному бюджеті на 2025 рік вже закладено 190 мільйонів.

Також у відомстві повідомили, що ті, хто вже здав біологічний матеріал на зберігання за власний кошт, можуть також скористатися цим правом. Необхідно буде лише подати відповідну заяву до медичного закладу.

Збереження репродуктивних клітин для ЗСУ: як це буде працювати

На сайті Міністерства охорони здоров’я України розмістили роз’яснення стосовно того, в який спосіб буде відбуватися така процедура.

Спершу військовослужбовець має пройти медичне обстеження, на яке він має отримати направлення у командира військової частини; У медзакладі військовий має отримати направлення від лікаря, що вестиме його, а також написати заяву; Відбудеться забір та поміщення на зберігання репродуктивних клітин.

Звернемо увагу, що попередньо НСЗУ має укласти договори з медичними закладами, де такі послуги передбачені. Після цього публічно оголосять перелік установ, в яких військовослужбовці зможуть скористатися правом на безплатне вилучення та зберігання репродуктивних клітин.

Також Кабмін ухвалив зміни, за якими засуджені міністри та нардепи можуть замінити покарання на службу в ЗСУ. Про це Фокус повідомляв 24 січня.

Раніше Кабмін змінив правила ведення військового обліку та оформлення відстрочки. Відтоді оновлені правила будуть стосуватися призову громадянам під час мобілізації, а також умов, за якими вони можуть отримати право на відстрочку, як розповідав Фокус 21 січня.