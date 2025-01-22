Снова играют с огнем: ученые хотят умышленно заразить людей смертельной болезнью

Заражение пятерых людей опасным заболеванием, которое способно прятаться годами в нашей печени и активироваться в случайный момент, звучит как начало фильма ужасов. Однако именно это и хочет вскоре сделать группа ученых во имя науки.

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Исследователи из Оксфордской группы по вакцинам проводят новое исследование, чтобы лучше понять Plasmodium vivax, вид малярии, известный своей способностью оставаться в спящем состоянии в печени и вызывать рецидивы инфекции спустя месяцы или даже годы после первого заражения. Для этого пять здоровых добровольцев отправят в Медицинский центр Университета Радбоуда в Неймегене, Нидерланды, где их в контролируемых условиях укусят комары, переносящие паразита, пишет BBC.

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Исследование, проводимое под руководством профессора Анжелы Минассиан из Оксфордского университета, является первым случаем преднамеренного заражения здоровых людей рецидивирующей малярией вивакс в исследовательских условиях. Цель исследования — выяснить важнейшие аспекты рецидивирующей природы паразита и реакции иммунной системы на такие процессы.

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После укуса участники вернутся в Оксфорд для тщательного ежедневного наблюдения, а любые признаки малярии в их крови будут сигналом к немедленному лечению противомалярийными препаратами, заверили ученые. Однако эти препараты не уничтожат спящих паразитов на стадии печени, что позволит исследователям изучить рецидивы в течение последующих шести месяцев. В течение этого периода участники будут проходить регулярные обследования, а при появлении любых симптомов им будет обеспечена круглосуточная медицинская поддержка.

После этого все участники получат лечение, направленное на уничтожение спящих паразитов, и в течение пяти лет будут находиться под наблюдением, чтобы исключить непредвиденные рецидивы. Профессор Минассиан подчеркнула важность этого исследования, отметив, что более 80% случаев малярии Plasmodium vivax во всем мире связаны именно с рецидивирующими инфекциями. "Наша работа, если она будет успешной, позволит создать модель для тестирования новых вакцин или лекарств, которые смогут уничтожить паразит в печени и полностью остановить рецидивы. Это может в корне изменить наши методы борьбы с этим сложным заболеванием", — говорит она.

Полученные результаты могут проложить путь к созданию инновационных методов лечения, нацеленных на спящую фазу паразита, что станет важным шагом к снижению глобального бремени малярии, считают авторы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малярия, вызываемая паразитами Plasmodium, передающимися через укусы комаров, остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения: ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев заболевания и более 600 000 смертей от нее.

Хотя Plasmodium falciparum является самой смертоносной формой, Plasmodium vivax доставляет особенно много хлопот из-за своей способности долго прятаться в печени и реактивироваться. Это делает его искоренение особенно трудным в эндемичных регионах, таких как Юго-Восточная Азия и часть Южной Америки. Современные противомалярийные средства часто не справляются с этими спящими стадиями печени, что подчеркивает острую необходимость прорыва в профилактике и лечении.

Испытания контролируемой малярийной инфекции человека (КМИ), подобные тем, которые хочет провести Оксфордская группа по вакцинам, сыграли важную роль в продвижении исследований малярии на протяжении многих лет. Такие испытания позволяют ученым изучать болезнь в тщательно контролируемых условиях, что приводит к ускоренной разработке вакцин, лекарств и других мероприятий.

Хотя многие могут назвать подобные умышленные заражения опасной формой болезни настоящими играми с огнем, сосредоточившись на рецидивирующей природе Plasmodium vivax, это исследование способно заполнить значительные существующие пробелы в понимании и эффективности лечения малярии, считают авторы.

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